حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بأنه ودود واجتماعى وكريم، ويتكيف مع الجميع ويصادق الأغلبية العظمى من البشر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوقت مثالي لاتخاذ قرارات موفقة ولتحقيق تطور ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.