«الغرفة الأمريكية» تدرس إطلاق أول بعثة تجارية منذ «كورونا» إلى واشنطن

تدرس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إطلاق بعثة تجارية «مصغرة» إلى واشنطن، وهي البعثة التي تعد الأولى منذ جائحة كورونا، ولم تحدد الغرفة بعد موعدها، ولا عدد الشركات المشاركة بها، لكنها قالت إنها تسعى لاستغلال انحسار الوباء، وعودة البعثات والزيارات الداعمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، إن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت زخما ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدا أن التحركات السياسية المصرية خلال الفترة الأخيرة أكدت مهارة القيادة السياسية في تبني استراتيجية دبلوماسية، تحافظ على الأمن القومي المصري، وتحفظ المصالح المصرية، وتدفع في اتجاه تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار توفيق خلال لقاء صحفي أمس، إلى أن نجاح مصر في وقف العدوان الاسرائيلي، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة وفرض الهدنة، كان له أثر كبير في كسر الجمود، الذي بدا على إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، نحو ملف الشرق الأوسط وقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعاد الدفء الى العلاقات المصرية الأمريكية، كما زاد من قناعة الادارة الأمريكية الجديدة بأهمية الدور الذي تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح خلال اللقاء الذي ضم عمر مهنا رئيس الجانب المصري في المجلس الأعمال المصري الأمريكي، وهشام فهمي مدير فرع الغرفة المصرية الأمريكية في واشنطن، أن الفترة الأخيرة شهدت عدد غير مسبوق في زيارات المسئولين الأمريكيين لمصر، وهو مايعد دليلا على إدراك أهمية الدور المصري، ورغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز ودعم التعاون بين البلدين.

طارق توفيق: الشركات الأمريكية ترغب في الاستثمار بمصر

وذكر أن هناك رغبة كبيرة من جانب الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، خاصة في ظل الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تهيئة مناخ الاستثمار، وعمليات الاصلاح الاقتصادي المستمرة سواء على الجانب التشريعي أو الجانب التنفيذي.

وأضاف أن مصر أمامها فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات بعد أزمة كورونا وماسببته من احداث جعلت المستثمرين الدوليين يعيدون النظر في تركيز استثماراتهم في بعض الدول ومن بينها الصين ، مضيفا ان استغلال هذه الفرص يحتاج الى سرعة حل المشاكل البيروقراطية التي تعاني منها بعض القطاعات والمصالح الحكومية ، وضرورة الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره عاملا هاما في جذب الاستثمارات الاجنبية.

مهنا: العلاقات بين البلدين أصبحت تتسم بالموضوعية ولم تعد "مزاجية"

وقال عمر مهنا رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الامريكي إن العلاقات المصرية الامريكية في عهد إدارة "بايدن" تتسم بالموضوعية والعمل المؤسسي والتركيز على المصالح المشتركة ، ولم تعد تعتمد على الأهواء أو "المزاجية" ، مضيفا ان الادارة الامريكية الجديدة تمتلك مجموعة كبيرة من الكفاءات واصحاب الخبرة السياسية ، بالاضافة الى الخبرات السياسية الطويلة التي يتمتع بها الرئيس بايدن كرئيس للجنة العلاقات الخارجية للكونجرس لعدة سنوات.

وأضاف مهنا أن الغرفة الامريكية بالتعاون مع مجلس الاعمال سيعملان خلال الفترة القادمة على شرح قصص النجاح التي تحققت في مصر خلال السنوات الاخيرة، خاصة في ملفى الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وسيتم عرض قصص نجاح الشركات الامريكية التي تستثمر في السوق المصري، مضيفا ان هناك قناعة كبيرة لدى المستثمرين الأمريكيين بأهمية السوق المصرية ومزايا الحجم والتنوع التي تتمتع بها.

وأوضح أن تطور العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي سيدفع في اتجاه إعادة طرح ملف اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والدعوة لبدء حوار بناء، وعرض المنافع التي يمكن ان تعود على الطرفين من اقرار مثل هذه الاتفاقية، مضيفا أن الغرفة ومجتمع الأعمال يأملان في ضم الملف الاقتصادي وقطاع العمال الى الحوار الاستراتيجي المشترك الذي يعقد بين البلدين.