الغرفة الأمريكية: الأوضاع تغيرت وبايدن لن يعيد سياسات أوباما بالمنطقة

استبعد الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن تشهد المنطقة استنساخا وتكرارا لسياسات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في ظل فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية وإدارة البيت الأبيض.

وأكد كامل في مؤتمر صحفي عقده اليوم – عبر تطبيق زووم – أن أمريكا لديها سياستين الأولى داخلية وأخرى خارجية، وأن سياستها الخارجية – في ظل وجود إدارة ديمقراطية – تجاه مصر والمنطقة تتحدد وفقا للمتغيرات، معتبرا أن الفترة الحالية والتغيرات التي حدثت مختلفة تماما عن الفترة والظروف التي مرت بها المنطقة خلال فترة تولي الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف: "لا أعتقد إن تلك السياسات سيتم الرجوع إليها مرة تانية نتيجة المتغيرات والإصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر".

وتابع: "في رأيي، بلد بحجم مصر وأهميتها في المنطقة، ثبُتَ أن لها دورا كبيرا في استقرار المنطقة، والسياسة الخارجية تحددها المصالح من خلال الشركات وحجم أعمالها في مصر"، موضحا أنه يجب التركيز الفترة المقبلة على مصلحة مصر المتمثلة في ملف التبادل التجاري وإيجاد فرص للاستثمار المباشر للشركات الأمريكية.

وأضاف كامل: "نحن نتواصل مع الجميع أيا كان من هو في البيت الأبيض أو في الكونجرس".

وقال إن مصر لديها القدرة على أن يكون هناك مجال أكبر للتعاون الاقتصادي، بعيدا عن المجالات التقليدية، وأشار إلى أن "الفرص لدينا بلا حدود والمنافسة شرسة، وعلينا استغلال الفرصة".

وفيما يتعلق بالسياسات التجارية في ظل تولي جو بايدن، وما إذا كان سيستمر على نفس نهج الإغلاق الذي تبناه دونالد ترامب، قال كامل إن "بايدن مختلف عن ترامب مختلف عن بايدن، لا أعتقد أن بايدن سيسير على نفس النهج فيما يتعلق بإغلاق الأسواق أمام حركة التجارة".