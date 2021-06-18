المصري للشئون الخارجية عن قمة جنيف بين أمريكا وروسيا: تطور إيجابي

أكد السفير عزت سعد، الرئيس التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية، أن قمة جنيف في حد ذاتها تمثل تطور إيجابي في العلاقات الروسية الأمريكية، وهذا في ضوء تدهور العلاقات التي جمعت البلدين في السابق وبالتحديد منذ عام 2014.

وقال «سعد»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، إنه إلى جانب ذلك فعودة السفراء من جديد يُعد أيضا أمرا إيجابيا، ويضمن توفر القناة الدبلوماسية الطبيعية للتعامل مع الملفات المختلفة.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أنه يظن أن طريق عودة العلاقات إلى شكلها الطبيعي طويل للغاية، معللا ذلك بأن الجميع يعلم أن ملف العلاقات الأمريكية الروسية يعتبر من الملفات القليلة التي تحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، ورغم ذلك لا نشهد خطوات إيجابية نحو تفعيلها بشكل جيد وحقيقي.

وأوضح أن روسيا بالأساس لا تمتلك علاقات تجارية موسعة مع أمريكا تضمن أن يكون هناك رغبة في تفعيل علاقات دلوماسية حقيقية بين الجانبين، ولهذا يظن أن العلاقة ستظل فاترة وليست قوية يشوبها الشد والجذب بين الطرفين من حين لآخر، مؤكدا أن هناك حقيقة الجميع يعلمها وهي أن روسيا لن تقبل إلا أن تتعامل بندية وكطرف بنفس قوة الجانب الأمريكي.

وأردف أن روسيا تعرضت لعقوبات كثيرة فرضت عليها منذ عام 2014، بغرض فرضة العزلة السياسية عليها، مشددا أنه مع ذلك لم يستطع أحد أن يحرم روسيا من القيام بدور هام بعدة ملفات هامة دولية سواء في منطقتنا العربية أو بشكل عام على مستوى العالم أجمع.