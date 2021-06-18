مركز استخباراتي: قرصان يحاول تسميم مياه الشرب إلكترونيا في أمريكا

قال مركز الاستخبارات الإقليمي شمالي كاليفورنيا، في تقرير خاص خلال شهر فبراير الماضي، نقلته شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أمس الخميس، إن أحد القراصنة الإلكترونيين، حاول في 15 يناير الماضي، تسميم محطة لمعالجة المياه تخدم أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وحصل المتسلل على اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب موظف سابق على تطبيق «تيم فيور»، وهو برنامج شائع يتيح للمستخدمين التحكم عن بعد في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وبعد تسجيل الدخول، قام المتسلل، الذي لم تتعرف السلطات على هويته أو دوافعه، بحذف البرامج التي تستخدمها محطة المياه لمعالجة مياه الشرب، ولم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات نتيجة الحادث، ولم يبلغ أي فرد في المدينة عن مرض بسبب فشل متعلق بالمياه.

الحادث لا يزال قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»

وذلك الحادث، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، ولا يزال قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، هو واحد من عدد متزايد من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة والتي ظهرت مؤخرا.

وأعقبه هجوم مماثل في أولدسمار بولاية فلوريدا، بعد بضعة أسابيع، حيث تمكن أحد المتسللين أيضا من الوصول إلى حساب «تيم فيور»، ورفع نسبة مواد التعقيم في مياه الشرب إلى مستويات سامة، لكن موظفا لاحظ على الفور حركة مؤشر الكمبيوتر، وألغى تغييرات أجراها المتسلل.

ونقلت قناة «إن بي سي» الأمريكية، عن الباحث في شركة «دراجوز» للأمن السيبراني، كينت باكمان، أنه تم تداول أسماء المستخدمين وكلمات المرور لما لا يقل عن 11 من حسابات موظفي شبكة المياه في أولدسمار، على شبكة الإنترنت المظلمة.

ويعيش الأمريكيون هذه الأيام على وقع هجمات إلكترونية استهدفت شبكات حكومية وخاصة، ونفذوا عمليات ابتزاز بطلب فديات لإنهاء هجماتهم، واستهدفت شركات تشغل أجزاء حيوية من سلاسل التوريد الأمريكية، ومن بين جميع مكونات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، قد تكون شبكات مياه الشرب، هي الأكثر عرضة لأنشطة القراصنة، ويصعب ضمان اتباع جميع المسؤولين عنها لخطوات الأمن السيبراني الأساسية، في حين يسهل التسبب في ضرر كبير لأعداد كبيرة من الناس، من خلال استهدافها.

من جانبه، أوضحت المتحدثة باسم وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة، آن كاتلر، أن المئات فقط من مرافق المياه في الولايات المتحدة، التي يتجاوز عددها 50 ألفا، يختار استخدام خدمات وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.