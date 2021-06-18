تميم يونس: متكدبش بنت بتتكلم عن التحرش.. حتى لو على شخصي «فيديو»

خرج الفنان تميم يونس، عقب حديث طليقته ندى عادل التي خرجت في فيديو اتهمته خلاله بالاغتصاب الزوجي لها أثناء الزواج، والذي كان عاملا من عوامل طلاقها، في مقطع فيديو يتحدث خلاله عن قضية التحرش، مؤكدا أنه تعوّد على أهمية عدم تكذيب الفتيات أو السيدات اللاتي يتحدثن عن التحرش الذي يحدث لهم.

وقال «تميم»: «بقول للناس متكدبش أي بنت بتتكلم عن التحرش، حتى لو كان الكلام على شخصي مبكدبش، ممكن اخد حقي بالطرق القانونية والقضاء، ولكني لا أكذب بنت».

وكانت ندى عادل، طليقة المطرب ومخرج الإعلانات تميم يونس، تحدثت عنه من خلال فيديو بثته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، كشفت فيه لجمهورها ومتابعيها، عن أنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، كما أشارت إلى أنها غير سعيدة بعدم وجود حماية للناس من هذه الأمور في مصر، إضافة إلى أن الشيوخ يدافعون أحيانا عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت أنها ظلت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر، وعقب مواجهته اعتذر لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بشعور جيد.

الفنان تميم يونس، اشتهر بأغنية «سالمونيلا» التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، وأكد الفنان أن الأغنية ليست ضد المرأة كما اعتقد عدد من الفتيات بسبب كلماتها.