«لو مرتبك 300 جنيه وعايز تتجوز».. تفاصيل قرض الزواج من بنك القاهرة

يسعى كثيرون للحصول على قروض تساعدهم عند إقبالهم على الزواج وتكوين أسرة، حيث يواجهون ارتفاع في تكاليف الزواج، وصعوبة في شراء المستلزمات والأجهزة المنزلية نظرًا لارتفاع أسعارها.

وفي هذا الصدد، قدم بنك القاهرة قرض الزواج، تيسيرا على الشباب ومساعدتهم في شراء الأجهزة وتغطية تكاليف الزواج المتعددة.

مميزات قرض الزواج من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة، قرض تمويل الزواج من ضمن منتجات القروض الشخصية، لموظفي القطاعين العام أو الأعمال العام وموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمهن الحرة.

يقدم البنك القرض بسعر فائدة ميسرة بقيمة تمويل تصل 1.5 مليون جنيه بحد أقصي.

ويوفر بنك القاهرة فترة تسديد قيمة القرض تتراوح بين 6 أشهر، وقد تصل إلى 120 شهر.

شروط الحصول على قرض الزواج

يوفر بنك القاهرة قرض للشباب من أجل الزواج بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري.

ويجب ألا يقل الحد الأدنى لعمر الشاب المتقدم للحصول على قيمة القرض عن 21 عاما.

ويحب أن يكون الحد الأدنى لدخل المقترض 300 جنيه.

لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض عن 21 عاما ودخله الشهري 300 جنيه ومدة تمويل تصل لـ12 عاما.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج

صورة شخصية حديثة وسارية.

صورة إيصال من المرافق ويجب أن تكون حديثة.

كما يقدم البنك العديد من القروض الأخرى منها قروض للمشورعات الصغيرة والمتوسطة وقروض لأصحاب المعاشات وغيرها من قروض شراء السيارة.

وفي اتجاه آخر، قالت نيفين القباج، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة وقعت عقدا مع بنك القاهرة لتمويل مشروعات متناهية الصغير بمبلغ 500 مليون جنيه، في ظل حرص الوزارة على الشراكة مع بنك القاهرة، لأنه أكثر البنوك الوطنية المتميزة في مجال التمويل متناهي الصغر وفق قولها.