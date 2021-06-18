طاعون الزمن..«الضمور الشوكي» يخطف زهرتين والثالثة تواجه مصير شقيقاتها

دوامة من الحزن عاشتها سيدة شاء القدر أن ترزق بـ 3 أطفال مصابين بـ«ضمور العضلات الشوكي» توفى منهم اثنين، ولازالت الأخيرة تواجه الموت في كل لحظة.

لم تكن تعلم الشابة الثلاثينية أن زواجها من ابن عمها، سيُسفر عن إنجاب 3 فتيات جميعهن مصابات بضمور العضلات في وقت لم يصاب أي من أفراد أسرتهما بالمرض ذاته، لكن شاء الله أن يختبر تلك الأسرة و تفقد طفلتين خلال عامين متتاليين بعد إصابتهن بالضمور الذي تسبب في ضعف عضلات الصدر و إصابتهن بالتهاب رئوي حاد أدى لوفاتهن، بينما لازالت الصغيرة التي لم تتخط 6 أشهر تنازع الموت في كل لحظة أما والدتهن باتت غير قادرة على التحدث بعد أن فقدت فلذات كبدها في غمضة عين، و باتت تخشى أن تفقد الثالثة التي عاشت لها بعد رحلة معاناة بدأت قبل 6 سنوات و مازالت تعانى منها.

تروى هيام عبد السميع، ربة منزل 34 عامًا، ابنة محافظة المنوفية بدلتا مصر معاناتها لـ«الوطن»، قائلة: «شاء القدر أن يختبرني اختبار هو الأصعب على الإطلاق، فبعد زواجى من ابن عمى في عام 2011 شاء القدر أن أحمل في أول طفل و لكنه أجهض، و لم يتخط الـ 6 أشهر بعد حتى أن أحمل في طفلتي الثانية حنين لتتوفى عام 2016 و لم يكن قد تجاوز عمرها الـ 9 أشهر».

وأردفت:« بعد مرور 3 أشهر على ولادة حنين، بدأت أعراض المرض تظهر عليها من عدم القدرة على الحركة سواء باليد أو القدم، فضلًا أن رقبتها لم تكن مصلوبة بالإضافة لعدم القدرة على البلع و التنفس»، موضحة أنها بعد عرضها على الأطباء و إجراء الفحوصات أكدوا أن الصغيرة مصابة بـ«ضمور العضلات الشوكي» لتحتجز في المستشفيات لمدة 6 أشهر، و تتوفى بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد بالمستشفى الأميري نتيجة ضمور العضلات، مشيرة إلى أن عمرها لم يكن تخطى الـ 9 أشهر، فلم تعش الصغيرة وسط أفراد الأسرة سوى 3 أشهر فقط.

و تستطرد الأم قائلة: « شاء القدر أن أحمل في طفلة آخرى أثناء فترة حجز حنين بالمستشفى لتنجب فيما بعد و قررت أن اسميها حنين أيضًا بعد وفاة شقيقتها»، مضيفة « للأسف حينما حملت في حنين الثانية أقر الأطباء أن احتمال تكرار الإصابة بالضمور ضعيف للغاية، و طالبوني باستكمال الحمل وأُصيبت هي الأخرى بالضمور لتتوفى الطفلة في عمر 6 أشهر و 13 يومًا نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي حاد نتيجة ضمور العضلات».

«طُردنا من المستشفى، و قال لنا الأطباء مش هنعالج حالة فقدنا الأمل فيها، و بالفعل ماتت الطفلة عام 2017 لتلحق بشقيقتها الأول ليقضى الضمور على حياتي لمرتين متتاليتين دون هوادة حيث شاء القدر أن تقضى حنين الثانية أيامها بالمستشفيات بعد الولادة و لم تعش مع شقيقتي في المنزل»، بتلك العبارات الحزينة أكملت الأم حديثها.

وتقول«نورا» شقيقة الأم: « أنجبت شقيقتي طفلتها الثالثة هذا العام لتتم شهرها السادس قبل يومين، و لكن شاء القدر أن تُصاب فريدة هي الأخرى بضمور العضلات الشوكي لتسير على نفس خطى شقيقاتها، و منذ ولادتها وهي تعيش على الأكسجين خاصة وأن جهازها التنفسي متأثر للغاية نتيجة إصابتها بالضمور» موضحة أن جائحة كورونا تسببت في ضرورة تركيب أجهزة الأكسجين في المنزل.

وأردفت قائلة «الأعراض عند الفتيات الثلاثة واحدة، فمن الصعوبة إرضاعهن بسبب صعوبة البلع و التنفس»، متابعة: « للأسف شقيقتي اضطرت لبيع منزلها و العفش و باتت تعيش على البلاط بعد أن باعت كل ما تملك لعلاج أطفالها حتى باتت مستأجرة هي وزوجها وطفلتها شقة».

و طالبت الخالة بإنقاذ حياة ابنة شقيقتها وتوفير العلاج الذي ظهر في الخارج لعلاج حالات الضمور، والمتمثل في «حقنة» ثمنها 34 مليون جنيه، مشيرة إلى عدم امتلاكهم المال لعلاج الصغيرة التي باتت الأمل الوحيد لأسرتها.