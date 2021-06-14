محتمل حدوثه بسبب زواج الأقارب.. أبرز تصريحات أستاذ مخ عن ضمور العضلات

أكدت الدكتورة ناجية علي فهمي، أستاذ المخ والأعصاب، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن حقنة علاج ضمور العضلات تكلفتها تصل لـ2 مليون دولار، وجاءت بعد أبحاث استمرت لسنوات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على «القاهرة والناس».

وترصد «الوطن» أبرز تصريحات ناجية علي فهمي عن حقن ضمور العضلات

- حقنة علاج ضمور العضلات عبارة عن نقل جين يأخذ في الوريد.

- عبارة عن نقل جين سليم مكان آخر مصاب بالطفرة الوراثية.

- تعتبر الحقنة نقلة لعصر العلاج الجيني.

- المرض كالشلل أو أمراض أخرى، يتم حقن الطفل بهذا الجين الجديد، بدلًا من المصاب.

- تتسبب في تحسن الحركة بدرجة كبيرة جدًا.

- النتائج الجيدة للحقن يرتبط بسرعة الحقن، وتعتبر هذه الحقن هي الأغلى في العالم.

- حقن الطفل بهذه الحقنة ينقذه من المرض، الذي يسبب له الإعاقة الحركية.

- الأبحاث جرت لمصابي العامين، لذا يجب الحقن قبل السنتين، ويتم حقنها لمرة واحدة.

- من المتوقع أن تقل أسعار هذه الحقن.

- الحقنة تعالج طفرة ولا تعالج أي أمراض أخرى.

- سبب مرض ضمور العضلات طفرة جينية، تحدث في الجين المسؤول عن الخلايا العصبية الحركية في الحبل الشوكي.

- يأتي لزواج الأقارب، ومن الممكن أن يأتي بشكل عشوائي، ونسبته تكون إصابة طفل من بين 10000 مولود سنويًا، مشددة على أن الأطفال يحتاجون لهذه الحقن سريعًا.

- نسب إصابات ضمور العضلات مرتفع بعض الشيء عن العالم، بسبب زيادة زواج الأقارب.

- الأطفال المصابون بهذا المرض يتوفون بسرعة، لذلك يجب علاجه بسرعة كبيرة.

- من المتوقع دخول مصر عصر العلاج الجيني بسرعة كبيرة.

- مشروع الجينوم المصري مشروع رائع ويبدأ في النظر للطفرات الوراثية لكل الأمراض بما فيها أمراض العضلات.

- يجب أن يكون هناك مراكز متخصصة للتشخيص والعلاج.

- لابد أن يكون هناك طموح في إنتاج أدوية وحقن ضمور العضلات في مصر.

- وجود مراكز متخصصة ستصل لإنتاج أدوية أمراض العضلات خلال عدة سنوات، مؤكدة أن مصر قادرة على إنتاج أدوية ضمور العضلات.

- حملة لجمع التبرعات لعلاج الطفل بأغلى حقنة في العالم، ويصل تكلفتها لـ2 مليون دولار.

- حقنة علاج ضمور العضلات، تصل تكلفتها لـ2 مليون دولار تنقذ المريض من الموت وتؤخذ مرة واحدة، ولا بد من صندوق لدعمها.

- نسب إصابات ضمور العضلات، مرتفع بعض الشيء في مصر عن العالم، بسبب زيادة زواج الأقارب.

- يجب أن يكون هناك مراكز متخصصة للتشخيص والعلاج.

- مصر قادرة على إنتاج أدوية ضمور العضلات.