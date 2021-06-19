تعليم القاهرة والجيزة تجهزان مطهرات لتوزيعها على طلاب الدبلومات اليوم

تنطلق اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية 2021 التحريرية، ورقياً في المدارس، وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتوزيع كمامات ومطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية، وتعقيم وتطهير اللجان جيدا، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ اليوم بمادة اللغة العربية واللغة الدينية لجميع الشعب، موضحة أن مدة الامتحان في المادتين ساعة ونص لكل مادة، مؤكدة أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الإمتحانية في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أنه التأكيد على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها، مشيرة إلى أن الإمتحانات ستنتهي في أول يوليو المقبل.

«تعليم الجيزة»: توفير غرف عزل بكل لجنة بمدارس التعليم الفنى استعدادا للامتحانات

وفي سياق متصل، أكد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن المديرية انهت كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب مدارس التعليم الفنى، موضحاً أنه تم توفير الكمامات وأدوات التعقيم للطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان والمراقبة وأجهز الكشف للحرارة.

وأضاف «الجيار» في بيان له، أنه سيتم تشغيل بوابات التعقيم للمرور الطلاب منها في المدارس، وتوفير غرف عزل بكل لجنة بمدارس التعليم الفنى بجانب عدد من الاستراحات للمراقبين من خارج محافظة الجيزة.

من جانبه قال الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في القاهرة، إن المديرية خصصت غرفة عمليات مركزية بجانب غؤفة عمليات مركزية في كل إدارة تعليمية لمتابعة انطلاق أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، موضحاً أنه سيتم توزيع كمامة ومطهر على كل طالب.