غدًا.. 948 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

تنطلق غدًا السبت الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، للعام الدراسي 2020 / 2021، ووفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 948 طالبًا وطالبة بكافة التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج»، بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

تجهيز 12 لجنة بجميع الإدارات التعليمية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه جرى الانتهاء من تجهيز 12 لجنة بجميع الإدارات التعليمية بينهم لجنة بإدارة أبوزنيمة وأخرى بإدارة أبورديس، و3 لجان برأس سدر، و4 لجان بإدارة طور سيناء ولجنة بإدارة سانت كاترين، و لجنة بإدارة نويبع، إضافة إلى تجهيز مركزين رئيسين بـطور سيناء وأبوزنيمة، ويتبعهما 5 مراكز فرعية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان

وأضاف أنه جرى التشديد على رؤساء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن، وألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبًا بكل لجنة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

تأمين خطة نقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بالامتحانات

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ خطة نقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بالامتحانات، ومن المقرر أن يجري السماح بعقد امتحان التربية الدينية، وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل، وحيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين، أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشؤون القانونية لتطبيق القانون، والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة، أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك، أو ساهم في التسهيل للغش.

تجهيز 15 استراحة على مستوى الإدارات

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم قد قامت بتخصيص 15 استراحة على مستوى إدارات الطور، ورأس سدر، وأبوزنيمة وأبورديس، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين لامتحانات الدبلومات الفنية بعدد 467 سريرًا مجهزًا بسبل المعيشة والراحة للملاحظين.