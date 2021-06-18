الدبلومات الفنية 2021.. الاستعدادات النهائية للامتحانات بـ«الفيوم»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنهاء كل استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 ومن المقرر انطلاقها غدًا السبت 19 يونيو.

وشملت الاستعدادات تجهيز وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين على مستوى المحافظة وفي جميع الإدارات التعليمية، مع التشديد على تعقيمها وتطهيرها باستمرار لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

164 لجنة في امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بالفيوم

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه جرى تجهيز 164 لجنة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في الفيوم، مُشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب خلال الامتحانات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير اللجان أول بأول.

28 استراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بالفيوم

وكشف وكيل تعليم الفيوم، أنّه تم تجهيز 28 استراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في محافظة الفيوم، موضحًا أن الاهتمام بتواجد المستلزمات التي تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين، وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث الأسرة، والبوتاجازات، والمراوح، والثلاجات، والمبردات، لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم.

قرب استراحات المراقبين للجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وأكد وكيل تعليم الفيوم، على أنّه تم مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مضيفاً أن هناك متابعة يومية لأعمال التطهير والتعقيم لجميع اللجان والاستراحات على مستوى محافظة الفيوم، لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات الآمنة.

خبز مدعم لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية

وأشار وكيل تعليم الفيوم، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الخبز المدعم للاستراحات، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.