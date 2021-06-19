وليد منصور يتعاقد مع يارا محمد على ميني ألبوم

أعلن المنتج وليد منصور، عن البوستر الدعائي لأغنية «كدابين وتعبوك» للمطربة يارا محمد، الشهيرة بـ«مكلة الشعبي»، التي عرفها الجمهور عبر السوشيال ميديا، بأغنية «شيفاكوا هوا» التي حققت قرابة الـ14 مليون مشاهدة، منذ إطلاقها علي يوتيوب في فبراير الماضي.

«كدابين وتعبوك» جرى الانتهاء من تسجيلها، وهي كلمات ولحن محمد يحيى، وتوزيع جيزو، وإنتاج وليد منصور، ويصورها المخرج محمد القاضي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق برومو «كدابين وتعبوك» غدا الأحد، على أن يطلق الكليب، يوم 29 يونيو.

كما تشهد الفترة المقبلة، إطلاق 5 أغنيات أخرى كـ«ميني ألبوم» ليارا محمد، مع المنتج وليد منصور.

وحقق وليد منصور مؤخرا، نجاحا كبيرا في الإنتاج الغنائي، حيث يحسب له إعادته لنجمة بحجم روبي للغناء، بعد توقف 14 سنة بألبوم «حتة تانية»، الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركته تالنت بيتس «Talent Beats»، حيث حققت أغنية الألبوم حاجز الـ75 مليون مشاهدة حتى الآن.

ومن المقرر أن يكشف وليد منصور، عن المزيد من المفاجآت في عالم الإنتاج الغنائي، من خلال تعاونه مع نجوم كبار من مختلف العالم العربي.

وليد منصور والسينما

يستعد وليد منصور، لطرح فيلم «أهل الكهف» في موسم عيد الأضحى المقبل، ويعد الفيلم، أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظرا لكم النجوم الذي يشارك، واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن.

فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومحمد فراج، وأحمد عيد، وريم مصطفى، وخالد الصاوي، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج وليد منصور.