وليد منصور يهاجم ياسمين رئيس بسبب أغنيتها مع حسن شاكوش: «ليه كده؟»

وجه المنتج وليد منصور، انتقادات لاذعة للفنانة ياسمين رئيس، على خلفية مشاركتها مطرب المهرجان حسن شاكوش أغنية «حبيبتي»، والتي طُرحت قبل نهاية الأسبوع الجاري عبر موقع المشاهدات الشهير «يوتيوب»، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

«منصور» يطالب «رئيس» بوقف أغنية «حبيبتي» مع شاكوش بأي طريقة

وكتب وليد منصور، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، قائلًا: «الفنانة ياسمين رئيس، ليه بس كده؟، إنت نجحتي في المسلسل وبقالك فترة مركزة في عمل بتعمليه ليه، بلا داعي تعملي كده ليه؟».

وأضاف «الممثلين عاوزين يركبوا تريند وخلاص، صح أو غلط، بجد نفسي الممثل يركز فقط في تمثيل يغني لو الدراما عاوزة كده مش عمال على بطال، كله عاوز يغني مهرجانات وأي حاجة، يانجوم مش كده والله».

وتابع: «المطرب مطرب، والممثل ممثل، علشان إحنا في مصر محدش نجح قوي في الاثنين مع بعض نفس النجاح غير عبدالحليم وتامر حسني أنجم من غنى ومثل مع بعض، وطبعًا في نجوم تانية كتير بس مش نفس درجة النجاح دي، أتمنى ياسمين تحاول توقف الأغنية، أو تشوف حل علشان كل الناس زعلت قوي، خاصة مش دويتو مع عمرو أو تامر أو حماقي أو منير كنا قولنا نشوف، ده مهرجان شعبي يا ياسمين».

أغنية حسن شاكوش وياسمين رئيس اقتربت من 5 ملايين مشاهدة

وحقق فيديو كليب حبيبتي الذي جمع بين حسن شاكوش والفنانة ياسمين رئيس ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات محمد غباشي، ومصطفى الجن، وتوزيع إسلام ساسو، وألحان حسن شاكوش.

وكان المنتج وليد منصور قد تعاون مع الفنانة روبي في ألبومها الغنائي الجديد، والتي طرحت منه أغنيات منها «حتة تانية» و«أنا لو زعلانة».