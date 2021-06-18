معرض الكتاب: المدة قد تتجاوز 17 يومًا لمنع التزاحم

قال الدكتور شوكت المصري، مدير الأنشطة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيبدأ يوم 30 من الشهر الجاري وينتهي في 15 من شهر يوليو، ومن الممكن أن تتجاوز أيام المعرض الـ17 يوما، «هتكون المدة الزمنية أطول علشان يبقى فيه فرصة أكبر للناس إنهم يروحوا ولمنع التزاحم».

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلاميان دينا عبدالكريم وحسام الدين حسين، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه جرى تدشين منصة خاصة بالمعرض عليها كل الناشرين المشاركين في المعرض بعناوينهم والمعلومات والكتب الخاصة بهم، «زائر المعرض قبل ما يروح المعرض يعمل حساب على المنصة».

وأوضح أن دور المنصة تسهيل عملية وصول الزائر إلى المعرض، ويمكنه التجول من خلال المنصة في كافة صالات العرض ودور النشر المختلفة المشاركة في المعرض، كما يتسنى للزائر حجز تذاكر للمعرض بحد أقصى 4 أفراد، وسيصله «بار كود» يسمح له من خلاله بدخول للمعرض، «كل باب عليه مجموعة من الشباب والمسؤولين عن قارئ الباركود ودي سهولة كبيرة في دخول المعرض».

وأكد أن المنصة سيكون عليها مختلف الأنشطة الجاذبة للجمهور والتي سيجري إطلاقها مع بدء المعرض بشكل افتراضي عبر الإنترنت، «الأنشطة الثقافية لن تتوقف نهائيا، فيه أنشطة ثقافية وعروض كتب افتراضيه لتقليل التزاحم والتواجد بين حاضري المعرض».

وتابع: «المشاهد هيقدر يشوف وهو قاعد في بيته العرض المسرحي اللي هيقدم، وعروض السينما وعروض الكتب ومؤلفينها بيتكلموا عنها ولقاء مع مفكرين من مختلف دول العالم، وكل يوم عندنا 14 ساعة تصوير ومونتاج علشان نرفع ده على المنصة، وفيه جدول قبل المعرض بـ3 أيام لكل الفعاليات الثقافية والفنية الموجودة في الدورة».