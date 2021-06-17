«دموع الخريف» مجموعة قصصية تقدم وجبة خفيفة للقارئ في معرض الكتاب

صدر للكاتب الشاب ربيع سيد عبد العظيم، مجموعة قصصية بعنوان «دموع الخريف» عن دار بيليف للنشر والتوزيع، ومن المقرر عرضها فى معرض الكتاب المقبل 2021، وهي تضم 26 قصة قصيرة، تسلط الضوء على بعض الظواهر الاجتماعية بالمجتمع المصري، وتتناول العديد من الجوانب الإنسانية التي تحدث في حياة أبطالها، كما يوجد ببعض القصص، استبدال الأبطال بالحيوان في رمزية بسيطة.

وقال الكاتب ربيع سيد، إن المجموعة القصصية تحوي قصص بين دراما اجتماعية تلامس بعض من مناحي الحياة، وأخرى رمزية، جرى الاستعاضة عن البشر فيها بالحيوانات، تتناول في جلها بعض السلبيات التي نواجهها من الانقسامات النفسية، التي تعكر صفو الحياة لدينا، في محاولة للتفاعل مع الأحداث تحت سماء الكون، ومن القصص ما ينتهي بالنهاية الحتمية للحياة وهو الموت، ومنها ما يتخلله حكمة مفادها الفناء أيضا، ومنها ما ينتهي بتعرية للواقع الأليم الذي نحياه، قد تكون بعض أحداث القصص، من خلال تجارب حياتية عاصرها أو سمع بها المؤلف، لكن تم قولبتها في قالب أدبي بسيط «وجبة خفيفة» تصل للقارئ.

من ناحية أخرى، تستعد وزارة الثقافة ودور النشر لإقامة دورة استثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما قررت وزارة الثقافة حجز تذاكر المعرض للجمهور «أون لاين» تفاديا لأى زحام أمام بوابات المعرض،كما تبدأ هيئة الكتاب إطلاق منصة رقمية للمعرض يتم تفعيلها خلال أيام قليلة تضم كل التفاصيل والخدمات التى تهم المشاركين وزوار المعرض، مع وضع كافة السيناريوهات فى الحسبان، فى ظل ظروف جائحة كورونا، خلال إقامة المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

من جانبها وجّهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بضرورة التيسير على رواد المعرض وتخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوى القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات،إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيهاً.