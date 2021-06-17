حجز تذاكر معرض الكتاب في 4 خطوات عبر المنصة الرقمية

أعلنت وزارة الثقافة، خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب في دورته الـ52 «أون لاين»، عبر المنصة الرقمية للمعرض، المزمع تفعيلها يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو الجاري، تزامنا مع المؤتمر الصحفي للإعلان عن كل التفاصيل، وتشمل منصة المعرض جميع الخدمات التي تهم الزوار، التي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي.

حجز تذاكر معرض الكتاب عبر المنصة الرقمية

وأكدت الوزارة، الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خلال إقامة الدورة الحالية، بدءً من حجز تذاكر المعرض «أون لاين»، منعا لتكدس الجمهور أمام البوابات، وإقامة جميع أنشطة المعرض افتراضيا عبر المنصة الرقمية.

حجز تذاكر معرض الكتاب

1- فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل».

2- الضغط على خيار «احجز تذكرتك».

3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع»، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة.

4- يجري بعد الانتهاء من عملية التسجيل، إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

كما تشمل المنصة، جميع الخدمات التي تهم جمهور المعرض، ومنها إمكانية الحصول على الإصدارات، من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، بالإضافة إلى أجندة الأنشطة التي ستعقد افتراضيًا «أون لاين»، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

مكان معرض الكتاب

وتتابع الهيئة العامة للكتاب، تجهيزات إقامة المعرض أولا بأول، حيث يقام المعرض في مركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، في الفترة من 30 يونيو الجاري، إلى 15 يوليو المقبل، وتحمل الدورة الحالية شعار «في القراءة حياة»، ويشارك فيها 700 ناشر مصري وأجنبي.