التعليم تسلم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021 في المدارس اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021، للطلاب صباح اليوم، في المدارس، مشيرة إلى أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، والمزمع عقدها في 10 يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، والحفاظ على سير العملية الامتحانية، موضحاً أن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، منوهاً إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، على أن تنتهى الامتحانات في 2 أغسطس 2021.

وأشار وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد بمزيج بين الإلكتروني والورقي للطلاب النظاميين، وورقى فقط للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا والمنازل والراسبين، موضحا أنه سيتم تسكين 20 طالبا بكل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي داخل اللجان الفرعية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية طوال سير الامتحانات، للوقاية من كورونا.

ولفت شوقي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، منهم 1794 لجنة إلكترونية، و395 لجنة ورقية، مؤكداً أنه سيتم التنبيه على جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات بضرورة الإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، موضحاً أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون اختيار من متعدد.