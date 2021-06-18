طبيب: السلالة الهندية لفيروس كورونا حدث لها 12 تطورًا وتقاوم اللقاحات

السلالة الهندية لفيروس كورونا تغزو العالم بعدما تحورت إلى عدة نسخ وطفرات، وقد شهدت أمس بريطانيا قفزة كبيرة في أعداد الإصابات، بمعدل 10 آلاف لأول مرة منذ أواخر شهر فبراير، بالتزامن مع ظهور متحور دلتا، الذي بدأ في الانتشار، لتقرر الحكومة البريطانية تأخير خطوات رفع القيود بسبب القلق من انتشار النسخة الجديدة التي تم رصدها.

ويأتي على رأس الدول التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت انتشار السلالة الهندية المتحورة المعروفة باسم «المتحور دلتا»، وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن متحور فيروس «كوفيد-19» المعروف باسم «دلتا»، بات يمثل ما يقرب من 10 في المئة من حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة.

كذلك شهدت أيضا دول ألمانيا وفرنسا واليونان وسويسرا ومناطق إسبانية ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا بالسلالة الهندية.

طبيب: السلالة الهندية حدث لها تطور كبير وأصبحت أكثر خطورة

وعن أسباب انتشار السلالة الهندية في العديد من دول العالم، قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط: إن «المتحور دلتا» يرجع أصله إلى السلالة الهندية، لكن كعادة كافة سلالات كورونا حدث لها عد طفرات وتطورات، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة خرجت دراسة حديثة أكدت حدوت تطور للسلالة الهندية، حيث تعرضت على مدار الأشهر القليلة الماضية لنحو من 3 إلى 12 تطورا جينيا، وهو ما يُمكن الفيروس من مهاجمة الجسم بسهولة، وفعالية اللقاح ستصبح أضعف ولديه قدرة أكبر على مقاومة اللقاحات.

وعن أعراض السلالة الهندية بعد تطورها، أوضح «عودة» لـ«الوطن»، أن «المُتحور دلتا» أعراضه عادية ومشابهة لأعراض فيروس البرد العادي الذي يتعرض له الإنسان في فصل الصيف أو الشتاء، مشيرا إلى أن خطورة السلالة الهندية تمكن خطورتها في قدرتها على الانتشار بسرعة، فضلا عن أن انتقاله والعدوي تتم بصورة سريعة وهو ما أعلنه مركز الفيروسات الأمريكي، قائلًا إن 6% من نسبة الإصابة في أمريكا، خلال الفترة الماضية هي للفيروس المتحور دلتا.

وتابع رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، أن أعراض السلالة الهندية «دلتا» المتحورة، هي السيلان في الأنف وارتفاع في درجات الحرارة، كذلك الحمى والصداع والتهاب في الحلق، وتكون قريبة من أعراض البرد العادية، وهنا مكمن الخطورة، ويعتقد من أُصيب به أنها «نزلة برد عادية»، ومن هنا يأتي انتشار العدوى.