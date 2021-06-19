محافظ دمياط تشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمسابقة «مستقبل وطن»

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وزعيم حزب الاغلبية بمجلس النواب، حفل توزيع جوائز مسابقة حفظة القرآن الكريم لعام 2021، بالمسابقة التى نظمها حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الحزب بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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وكرمت «المحافظ» والمهندس أشرف رشاد، ووزعت الجوائز على 76 مكرم، من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 6 مكرمين من ذوى الهمم، وكذا تكريم مدير مديرية الأوقاف، ولجنة التحكيم من المديرية الجهة المشرفة على المسابقة.

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وتقدم المهندس أشرف رشاد بالشكر الجزيل إلى الدكتورة منال عوض، لمدها يد العون والتعاون مع حزب مستقبل وطن، لتلبية احتياجات مواطني محافظة دمياط، كما وجه تحية اعزاز وتقدير إلى حفظة كتاب الله، وهو أقصى مقاصد الحياة، مؤكدًا أنهم مصدر فخر للجميع، لما حققوه من نجاح.

وتبادلت الدكتورة منال عوض ورئيس حزب مستقبل وطن، الدروع التذكارية بهذه المناسبة، كما تسلما درع الحزب من أمين الحزب بالمحافظة، وصور تذكارية من أحد شباب المحافظة المبدعين.

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