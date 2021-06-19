اليوم.. 750 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تحريريا

يؤدي صباح اليوم السبت، نحو 750 ألف طالب، امتحانات الدبلومات الفنية 2021، في 3081 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر العدوى بفيروس كورونا، وحفاظا على سير الامتحانات، وسط تحديات وصعوبات جائحة كورونا.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستأتي من جميع المقررات الدراسية التى درسها الطلاب خلال العام الدراسي الحالى، منوها إلى أن الأسئلة ستكون بعيدة تماماً عن التعقيد، موضحاً أن جميع اللجان الامتحانية خضعت لأعمال تعقيم وتطهير كاملة، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز وتأمين امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بنحو ما يقرب من 800 مليون جنيه، بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم تأجيل الامتحانات لجميع الطلاب المصابين بكورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم الطالب مستند طبي رسمي يفيد أن الطالب كان مصاباً بفيروس كورونا، خلال عقد الامتحانات، موضحاً أنه سيتم تسكين نحو 14 طالبا بكل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ضمن الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستنتهى في 1 يوليو المقبل، مؤكداً أنَّه سيجرى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، علاوة على تعقيمها بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهاً إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيا، وليست إلكترونيا.