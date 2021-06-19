الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في العثور على جثة متعفنة لسيدة بالتجمع

قال مصدر بالطب الشرعي إنه بإجراء الصفة التشريحية للجثة المتعفنة التي عثر عليها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، تبين أن الوفاة حدثت قبل 4 أيام من العثور عليها، كما أثبت التشريح عدم وجود إصابات ظاهرية تكون أدت للوفاة، لافتًا إلى أن التقرير المبدئي رجح عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتابع المصدر أنه جرى إرسال عينات معوية من الجثة إلى المعمل الطبي والكيماوي لمصلحة الطب الشرعي لتحليلهما، فربما تكون المتوفاة تناولت أي شيء تسبب في الوفاة، وأوضح المصدر أن التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة سوف يجري الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة العامة فور الانتهاء من تحليل العينات.

بداية الواقعة

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس، وبالانتقال وسؤال الجيران أكدوا أنه توجد سيدة مقيمة بمفردها، وأنهم لم يشاهدوها منذ أسبوع تقريبا، وبالطرق على الباب لم تستجب رغم انبعاث الرائحة الكريهة من داخل شقتها، وبعد استئذان النيابة العامة جرى كسر باب الشقة.

وبالتفتيش عن مصدر الرائحة الكريهة، تبين خروجها من داخل غرفة النوم، وبالدخول تبين العثور على جثة منتفخة، وفي حالة تعفن وتحلل رمي بالكامل، كما تبين عدم وجود آثار عنف في منافذ الشقة، بالإضافة إلى عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.