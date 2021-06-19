32 ألفا و600 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ اليوم

ناقش اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات طلاب الدبلومات الفنية، التي تبدأ امتحاناتها التحريرية، بداية من اليوم السبت، وتنتهي الأول من يوليو 2021، بمادتي التربية الدينية واللغة العربية، وبداية من اليوم التالي، ستبدأ الامتحانات في المواد التخصصية، وذلك بعدما تم الانتهاء من امتحانات العملي والتي بدأت يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021، حيث تستقبل 139 لجنة 326000 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الـ13.

ووجه المحافظ فى بيان له، وكيل الوزارة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 42 استراحة تستقبل رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، واستراحات خاصة للسيدات وأخرى للرجال.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي وإعداد مهني، سواء كانت الدبلومات نظام ال3 سنوات او 5 سنوات».

وأضافت كشك، أنها عقدت اجتماعا بحضور المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومديري مراحل التعليم الفني، وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسة، وغرف عمليات فرعية بإدارات التعليم الـ13، لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مؤكدة أنه شددت أن تكون الاستراحات الخاصة بالمعلمين على أعلى مستوى وتوفير المناخ الملائم للمعلمين والطلاب لأداء الامتحان.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان، بحيث لا يتجاوز العدد 14 طالباً بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف عن الحرارة على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.