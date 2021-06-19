إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي لقرية أبو بدوي بكفر الشيخ (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أنه جار الانتهاء من أعمال الإصلاح بالخط الرئيسي المغذي لقرية أبو بدوي، ما أدى إلى توقف العمل بمحطة مياه إبشان الرئيسية، وسيجري إعادة ضخ المياه، عقب الانتهاء من إصلاح الكسر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، إن كسرًا مفاجئًا بالخط الرئيسي المغذي لقرية أبو بدوي، أدى إلى قطع المياه بمدينة بيلا وبعض القرى التابعة لمركز ومدينة بيلا، مؤكدًا أن محافظ كفر الشيخ، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في الكسر، والعمل علي إصلاحه بأقصى سرعة حتى عودة المياه إلي المدينة والقرى المتأثرة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن محمد ضبعون، وأيمن غالي، نائبًا رئيس المدينة، والمهندس باسم الفرارجي، مدير فرع شركة المياه ببيلا، وعمال الصيانة، توجهوا علي الفور لمكان الكسر المفاجئ لإصلاحه، مشيرًا إلي أن الأعمال كانت تتطلب قطع المياه طوال فترة العمل.

وأضاف أنه سيجري إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر، وستصل تباعا للمدينة والقرى المتأثرة، موضحًا أن شركة المياه اتخذت بعض الإجراءات والحلول لإصلاح الكسر علي وجه السرعة.

ووجّه «ساطور» الشكر إلى جميع المواطنين بمدينة بيلا وقراها المتأثرة بانقطاع المياه، لتحملهم فترة العمل والإصلاح حتى عودة المياه بشكل كامل إلى جميع أنحاء المدينة وبعض القرى.وكان مجلس مدينة بيلا، قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مدينة بيلا وبعض القري، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لقرية أبو بدوي.