محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروعات مياه الشرب والصرف خلال 7 سنوات

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ7سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن القيادة السياسية توفر كل الخدمات للمواطنين في كل القطاعات، خاصةً مياه الشرب والصرف الصحي، وما شهدته المحافظة خلال الـ7 سنوات لم تشهده من قبل، وأوضح أنه تم إقامة مشروعات صرف صحي جديدة أو توسعة بنحو 22 قرية، تم تشغيلها في شهر يونيو 2020، وتم إعادة تأهيل 20 محطة صرف صحي ومعالجة ومحطات مياه الشرب بمدن وقرى المحافظة، وإعادة تأهيل 7 محطات صرف صحي، و8 محطات معالجة، و5 محطات لمياه الشرب.

تضمنت هذه المشروعات محطة الصرف الصحي ببرمبال، ومحطة الصرف الصحي في عزبة عمرو، ومحطة الصرف الصحي بابيانه، ومحطة مياه عزيز، ومحطة مياه الشرب ببلطيم، ومحطة معالجة قلين، ومحطة مياه الشرب بكفر الشيخ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العجوزين، ومحطة مياه الشرب المفتي عام.

كما تضمت محطة مياه الشرب كحيلو، ومحطة معالجة برج البرلس، ومحطة الصرف الصحي بابشان، ومحطة الصرف الصحي ببيلا، ومحطة الصرف الصحي بالجرايدة، ومحطة معالجة الصرف الصحي ببلطيم، ومحطة معالجة أبو زهرة عام، ومحطة معالجة سنهور، بالإضافة إلى معمل متنقل للتعرف على جودة المياه وتحليلها في أي موقع بالقرى والمدن والتوابع بالمحافظة.

وقال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إن الشركة تميزت بأنها تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، ومشروع إنتاج كهرباء من مخلفات الصرف الصحي.