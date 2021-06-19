«سقط فجأة ميتا».. وفاة راكب سوداني قبل سفره من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، وفاة راكب سوداني الجنسية، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، تمهيدا لتجهيزه للدفن.

وقالت مصادر مطلعة بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة تاركو، الرحلة المتجهة إلى الخرطوم، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكب، الذي يبلغ من العمر 49 عاما، ويدعى «مضوي. ع. ص»، فجرى استدعاء الدكتورة إلهام محمود طبيبة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، التي وقعت الكشف الطبي على الراكب.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وتبين أنه فارق الحياة بالفعل، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، فجرى نقل جثمانه بمعرفة مؤمن عادل مصطفى، مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.