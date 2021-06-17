مطار القاهرة يستقبل جثمان شاب مصري لقي مصرعه في إيطاليا غدا

يستقبل مطار القاهرة الدولي مساء الغد، جثمان الشاب المصري (إسماعيل م. ل)، الذي لقي مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية في مدينة كارماتي بمحافظة الكومو بميلانو، حيث يتحرك الجثمان على متن رحلة مصر للطيران من مطار مالبينسا في ميلانو في تمام السادسة و50 دقيقة، ويصل إلى أرض الوطن في تمام الحادية عشرة مساء.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجّه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاته لدى صاحب العمل، وتقديم واجب العزاء لشقيق المتوفى.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنّ الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، جاء فيه أنّ الشاب المتوفي في الحادث من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ويتابع المكتب حاليا مستحقاته، فضلا عن البحث عن ملفه التأميني لدى هيئة التأمينات الإيطالية (الأنبس).

وقدّم الملحق العمالي بميلانو، واجب العزاء، باسم وزير القوى العاملة، لشقيق المتوفى، كما جرى إبلاغ عزاء السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، مؤكدا أنّ المكتب دائما في خدمتهم.