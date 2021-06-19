مصادر ترجح تعليق الجولة السادسة من محادثات النووي الإيراني في «فيينا»

رجحت مصادر، تعليق الجولة السادسة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني، في العاصمة النمساوية «فيينا» لمدة أسبوع.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«سبوتنيك» الروسية.

وفي 12 يونيو الجاري، استأنفت الوفود المشاركة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في «فيينا»، فيما وصف الاتحاد الأوروبي تلك المفاوضات بالمكثفة.

وبدأت الجولة السادسة من المحادثات كالمعتاد باجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي: إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في صالة أحد الفنادق الفاخرة في فيينا، فيما بقي الوفد الأمريكي المشارك بشكل غير مباشر، في فندق على الجانب الآخر من الشارع.