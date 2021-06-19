تمثال «شبح» يثير الذعر في شوارع الإسماعيلية.. وتدخل حكومي عاجل

أثار تمثال شيده أحد المواطنين في مدخل شارع رئيسي في محافظة الإسماعيلية، ذعر الأهالي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتفاجأ المواطنون، بتمثال لشبح شهير في شارع متفرع من شارع شبين على بعد أمتار من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وقال محمد عباس - أحد سكان المنطقة - إنه تفاجأ بشكل التمثال في مدخل الشارع المقيم به مساء اليوم، مشيرا إلى أنه تسبب في خوف بعض الأشخاص المقيمين في الشارع والأطفال.

وأضاف «ممكن يبقي اللي نفذه شايف أنه فن، لكن الشارع غير مضيء بالكامل، وشكله ليلا مخيف جدا، خاصة للغرباء عن الشارع».

واختلفت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن التمثال، فقالت شروق محمد «يعني ايه ده، حد لابس وش بيخوف الناس مثلا مش فاهمة»، فيما قالت تيومة محمد «بجد برافو على إللي عمله، وأنا معدية من الشارع شوفته وعجبني في شبه من فيلم أجنبي».

وأبلغ بعض المواطنين عن التمثال في حي ثالث الإسماعيلية، للمطالبة بإزالته، والتحقيق مع الشخص الذي صممه.

وبحسب مصادر مسؤولة في حي ثالث، فإنه سيجري إزالة التمثال في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت نهائيا.