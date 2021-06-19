العربية: الجيش الوطني الليبي يشن غارات على مواقع إرهابية وسط البلاد

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن الجيش الوطني الليبي شن غارات على مواقع لعناصر إرهابية في جبال «الهروج» في وسط البلاد، وكان الجيش الوطني الليبي أعلن، أمس الأول الخميس، إطلاق عملية عسكرية جنوب غربي ليبيا، لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد استقرار وأمن البلاد.

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان، إنها وجهت وحدات عسكرية إضافية من كتائب المشاة للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي، بعد تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في هذه المنطقة، ورصد تحركاتها من قبل الاستخبارات العسكرية.

واشنطن: مؤتمر برلين 2 لحظة حاسمة لتأكيد دعم الانتخابات ديسمبر المقبل

وفي سياق متصل، قالت الولايات المتحدة، إن الاجتماع الذي ستستضيفه ألمانيا بشأن ليبيا في 23 يونيو الجاري «مؤتمر برلين 2»، يمثل فرصة أخرى للعديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ لتجديد الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في اجتماع برلين السابق الذي عقد مطلع العام الماضي، كما يمثل لحظة حاسمة لتأكيد دعم الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، ولدعم الدعوات الليبية إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال نائب المنسق السياسي في البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة سكوت تيرنر، في كلمة باجتماع مجلس الأمن بشأن معالجة تأثير رحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا على منطقة الساحل الأفريقي، إن حالة عدم الاستقرار التي وقعت مؤخرا في تشاد تكشف المخاطر التي يشكلها المرتزقة الأجانب ليس فقط على ليبيا ولكن على المنطقة ككل، ولذا يعتبر منع المزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل أولوية حاسمة.

وأضاف تيرنر:«من بين مخاوفنا العديدة ضمان ألا يؤدي انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا إلى المزيد من زعزعة استقرار البلدان المجاورة الأخرى، لا سيما تشاد والسودان ، حيث لا تزال التحولات جارية، فعلى الموقعين على اتفاق جوبا للسلام في السودان سحب أي قوات تعمل في ليبيا»، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.