الجيش الوطني الليبي يطلق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في الجنوب

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية جنوب غربي ليبيا، لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد استقرار وأمن البلاد.

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان: إنها وجهت وحدات عسكرية إضافية من كتائب المشاة للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي، بعد تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في هذه المنطقة، ورصد تحركاتها من قبل الاستخبارات العسكرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار الجيش الوطني الليبي إلى أن العملية العسكرية التي أطلقها، تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة، في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب.

وجاء تحرك الجيش الليبي، بعد أقل من أسبوع على تفجير بوابة أمنية في مدينة سبها بسيارة مفخخة، أسفر عن مقتل مسؤول أمني كبير، وإصابة عناصر من الشرطة وحرق عدد من السيارات، تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتنتشر في مناطق الجنوب الشاسعة عصابات التهريب، كما تنشط الفصائل المسلحة الأجنبية التي قدمت بعد الإطاحة بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذفي من الدول الإفريقية المجاورة لليبيا، وأصبحت تسيطر على أغلب منافذ التهريب وتختطف المواطنين وتبتز أهاليهم.

وتتمركز بقايا تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين في منطقة الجنوب وتتخذ منها مجالا لنشاطها وأيضا قواعد لشن هجماتها على بقية المدن الليبية، في ظل ضعف وحتى غياب الرقابة الأمنية فيها وامتدادها إلى الدول المجاورة.

مقتل قائد سرية «قاعدة الواو» الجوية جراء انفجار عبوة مفخخة

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الخميس، مقتل قائد سرية «قاعدة الواو» الجوية، جراء انفجار عبوة مفخخة في سيارة دورية كان يستقلها بمنطقة الهروج في أثناء تتبع الدوريات الصحراوية التابعة للقيادة العامة، لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري الذي وقع مطلع الشهر الجاري.

ونشر اللواء المسماري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، قال: إنه «لانفجار مفخخة خبيثة في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج، يوم الإثنين الماضي 14 يونيو، خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري».

وأكد اللواء المسماري، أن الحادث راح ضحيته القائد الميداني علي محمد عثمان التباوي قائد سرية حماية قاعدة الواو الجوية، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.