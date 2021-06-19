من نعي الموسيقيين لعازف الفرقة الماسية لـ«أنا حي».. القصة الكاملة

حالة كبيرة من الجدل حدثت عقب إعلان نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان مجدي بولس العازف في الفرقة الماسية، التي صاحبت أكبر مطربي الوطن العربي، خاصة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في أغلب حفلاته.

وحدث هذا الجدل، بسبب إعلان هذا الخبر من مصدر رسمي بناء على نعي نقابة المهن الموسيقية له، ولكن المفاجأة كانت باتصال هاتفي من العازف نفسه لـ«برنامج المساء مع قصواء»، ليؤكد أنه ما زال بخير ويمارس حياته الطبيعية.

نقابة الموسيقيين تنعى عازف الفرقة الماسية

البداية كانت نشر نقابة المهن الموسيقية نعياً لوفاة مجدي بولس، في استراليا باعتباره من أواخر عازفي الفرقة الماسية والتي كان يحرص العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ على تقديم كل أفرادها قبل حفلاته ملقبًا كل عازف باسم «الأستاذ».

وتواصل فريق برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر فضائية «Ten» مع أحد أصدقاء العازف، وهو فاروق محمد حسن، عازف أكورديون الفرقة الماسية، والذى أكد رحيل مجدي بولس عازف الفرقة الموسيقية، قائلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي: «لكل عالم الموسيقي ننعي وفاة عازف من النوادر كان رجلاً عظيما في أخلاقه وعزفه متمنياً أن يرحمه الله».

وأضاف فاروق، أن الموسيقي الراحل مجدي بولس انتقل للعمل في أستراليا منذ فترة كبيرة للعمل هناك.

وأوضح عازف أكورديون الفرقة الماسية، أن نقابة المهن الموسيقية تواصلت مع أسرة العازف مجدي بولس، موضحاً أن الأصدقاء تحققوا من وفاته، مختتمًا أنه لم يتواصل مع أحد من أسرة الموسيقي الراحل ولكن النقابة تواصلت مع أسرته في أستراليا وتحققوا بالفعل من وفاته كما أنها نشرت نعياً عبر موقعها الإلكتروني.

نقابة الموسيقيين تؤكد وفاة بولس

وأكد أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة العازف مجدي بولس، عضو الفرقة الماسية، مقدمًا خالص التعازي لأسرة العازف مجدي بولس، ووصفه بأنه كان واحدا من جيل العظماء والزمن الجميل، الذين نفتقدهم واحداً تلو الآخر داعيًا للأسرة الموسيقية بالصبر.

وأضاف أن وكيل أول النقابة تواصل مع أسرة الموسيقي الراحل، وبالفعل تأكد من خبر وفاته، وقدم تعازي الموسيقيين لأسرة الراحل الكبير مجدي بولس.

مجدي بولس يرد على شائعة وفاته

وفي مفاجئة غير متوقعة رد مجدي بولس، عازف الفرقة الماسية، على نبأ وفاته، والذى انتشرأمس الجمعة، قائلا: «أنا بخير وحي الحمد لله وأمارس حياتي الطبيعية».

وأضاف بولس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد كبير من زملائه في الفرقة الماسية اتصلوا به للاطمئنان على حالته الصحية، ولم يتصل به أحداً من نقابة المهن الموسيقية.

واضاف بولس: «الحمد لله على كل حال وربنا يخلي مصر والرئيس السيسي، اللى خلي مصر أحسن بلد في الدنيا، وببلغ تحياتي لنقابة المهن الموسيقية، والفنان هاني مهني، والمفروض كانوا يتصلوا بيا ويعرفوا الخبر كويس».

وتابع بولس: «النقابة قررت الحفاوة بيا ولكن الاستعجال جه بسرعة، وشاكر على الاهتمام والدعم، والتمس العذر لنقابة المهن الموسيقية».

وحكى بولس عن أعضاء الفرقة الماسية وذكرياته معهم في الأعمال الفنية التي قدموها مع كبار مطربي الوطن العربي، وأثنى على الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده في تطوير وتنمية البلاد داعيًا له بالصحة وطول العمر.

نقابة الموسيقيين تعتذر

واعتذر أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن خطأ اذاعة نبأ وفاة عازف الفرقة الماسية مجدي بولس.

وقال رمضان «جالي تليفونات كتير من ناس بتقول أن مجدي بولس لسه عايش»، مضيفًا أن حدث خلط بين خبر وفاة مجدي بولس وخبر وفاة شقيقه.

وأوضح رمضان أن صديق لمجدي بولس هو من أبلغهم خبر وفاته، وعندما اتصلوا به هاتفيا، قال: «أنا قولت أنه شقيق مجدي وليس مجدي بولس العازف».

وأضاف: «البيان الذى صدر كان بناءاً على تصريح من موسيقي موجود في أستراليا» رافضًا الافصاح عمن أبلغه الخبر خوفًا من حدوث مكروه له.

ويقيم مجدي بولس حاليًا في مدينة سيدني الأسترالية ويعمل كمدرس للعزف ويعمل في التدريب من منزله بعدما تعرض لبعض الوعكات الصحية.