نقابة الموسيقيين تعتذر عن خطأ وفاة العازف مجدي بولس

اعتذر أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن خطأ إعلان وفاة عازف الفرقة الموسيقية مجدي بولس، الذي يعيش في استراليا، ونشر بعدها بدقائق قليلة اعتذار قائلا: «جالي تليفونات كتير من ناس بتقول إن مجدي بولس لسة عايش».

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «المساء مع قصواء»، والمذاع عبر قناة Ten، قال مجدي «الحمدلله أنا بخير، وفوجئت بكم اتصالات من عدد من الأصدقاء للاطمئنان علي»

وأضاف: «أعتب على نقابه المهن الموسيقية، كان من المفترض الاتصال بي، بعد وصولهم هذه الشائعة لمعرفة صحتها من كذبها»

ومن ناحية أخرى، أكد أحمد رمضان متحدث نقابة المهن الموسيقية خلال مداخلة للبرنامج ذاته: «لقد أبلغنا بالخبر أحد الموسيقيين المقيمين في أستراليا، وعندما عدنا بالاتصال به، أكد انه كان يقصد شقيق مجدي وليس مجدي»