وفيات كورونا عالميا تقترب من 4 ملايين حالة

اقتربت الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، من 4 ملايين حالة، وفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عالميا، إلى 3866862 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى178596839 إصابة، بينما بلغت حالات التعافي إلى 163113261 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابت كورويا الجنوبية إلى 150720 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم السبت، تسجيل 482 إصابة وحالة وفاة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 150720 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1997حالة.

من جانبها، ستعلن الحكومة الكورية الجنوبية، غدا الأحد، عن قواعد التباعد الاجتماعي المعدلة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسجلت الولايات المتحدة، 12824 إصابة جديدة و379 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33341986 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 598713 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الرئيس الأمريكي: العلماء أكدوا أن «سلالة دلتا» من «كورونا» تهدد الشباب

وقال الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، مساء أمس الجمعة، إن العلماء أكدوا أن «سلالة دلتا» من «كورونا» تهدد الجميع، خاصة الشباب، مشيرا إلى أن السلطات الصحية الامريكية طعمت 300 مليون أمريكى فى 150 يوما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح بايدن، في خطاب، أن الأمريكيين سيحتفلون يوم 4 يوليو المقبل بيوم استقلال بلادهم والتحرر من «كورونا» معا، مشيرا إلى أن 65% من البالغين الأمريكيين حصلوا على جرعة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.

وأكد بايدن، أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في الولايات المتحدة نتيجة التقدم المحرز في عمليات توزيع اللقاح، مضيفا أن تلقي جرعات اللقاح لا يعني بالضرورة التساهل في الإجراءات الوقائية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن عدد الوفيات نتيجة «كورونا» في بلاده وصلت إلى حوالي 600 ألف، موضحا أنه بالرغم من كون «دلتا» الهندية تشكل خطورة واضحة، إلا أن العلم قادر على مواجهتها.

وكانت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، قامت برفع درجة «دلتا» من متحور موضع اهتمام إلى متحور مثير للقلق. وقالت مديرة المراكز الأمريكية، روشيل والينسكي، أمس الجمعة إنه من المتوقع أن تصبح «دلتا» السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة، موضحة أن الطفرة المعروفة باسم «B.1.617.2» أكثر قابلية للانتقال من غيرها. وأشارت المسؤولة الامريكية، إلى أن اللقاحات الأمريكية فعالة ضدها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدورها، قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمس الجمعة، إن الصين ستدرج على قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول روسيا.

وحطمت حكومة البرازيل، رقمها القياسي في التطعيمات اليومية ضد الفيروس، وقال موقع التطعيم التابع لوزارة الصحة، إنه قد تم تسجيل رقم قياسي جديد في التطعيمات، أمس الأول الخميس، حيث تم إعطاء 2561553 جرعة لقاح خلال 24 ساعة. وأعطت البرازيل، حتى امس الجمعة، 84.1 مليون جرعة، مع تلقي 60.06 مليون شخص جرعتهم الأولى و24.03 مليون جرعتهم الثانية.

وزير الصحة البرازيلي: الحكومة وزعت حوالي 109.29 مليون جرعة لقاح على الولايات والبلديات

بدوره، قال وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروجا، إن الحكومة الفيدرالية وزعت حوالي 109.29 مليون جرعة لقاح على الولايات والبلديات، فيما أعلن المختبر الأرجنتيني «ريتشموند»، أنه تمكن من إنتاج أول دفعة قدرت بحوالي 448625 جرعة من لقاح «سبوتنيك 5» الروسي.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، امس الجمعة، وفاة مريض بالفيروس، قضى أكثر من عام يتلقى العلاج في أحد مستشفيات البلاد، مشيرة إلى أن المريض يدعى جيسون كيلك «49 عاما»، أمضى 13 شهرا ونصف الشهر في المستشفى، معظمها على جهاز التنفس الصناعي.

السلطات الإيطالية تعيد فرض الحجر الصحي على الوافدين من المملكة المتحدة

وفي إيطاليا، أعلنت البلاد إعادة فرض الحجر الصحي على الوافدين من المملكة المتحدة، بينما سيتاح للمسافرين من العديد من الدول الأخرى الدخول بحرية إذا كان لديهم تصاريح صحية خاصة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن شرط الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ، بعد غد الاثنين. وكتب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه وقع قرارا جديدا يسمح بدخول الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان على أن يكون بحوزتهم التصريح الأخضر، موضحا أن التصريح الأخضر هو عبارة عن شهادة صحية تثبت أن المسافر تلقى التطعيم أو شفي من إصابته بـ«كورونا» أو يظهر سلبية الاختبار الذي خضع له.

وأشار سبيرانزا، إلى أن الوافدين من المملكة المتحدة، سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي 5 أيام وإجراء اختبار «كورونا»، كما وسع الحظر المفروض على دخول أراضي بلاده، ليشمل الوافدين من الهند وبنجلاديش وسريلانكا.

من جانبه، أكد رئيس كتلة حزب «الرابطة» بمجلس النواب الإيطالي، ماسيميليانو فيدريجا، في تصريحات إذاعية أنه من غير المقبول أن يخلق المهاجرون الوافدون إلى بلاده بؤرا لـ«كورونا»، مشيرا إلى ظهور حالات تفش جديدة للفيروس، كما حدث في مقاطعة «فريولي فينيتسيا جوليا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، أمس الجمعة، إن ألمانيا رفعت الأردن والأراضي الفلسطينية وفرنسا واليونان وسويسرا ومناطق من إسبانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس، فيما تم استبعاد بلجيكا والمنطقة الجنوبية من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا و3 أقاليم في هولندا والنرويج وعدة مناطق في سلوفينيا وسانت لوسيا من القائمة.

ارتفاع إجمالي إصابات لبنان إلى 543267 حالة

عربيا، سجلت لبنان، 168 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543267 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 7815 حالة. وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، تسجيل 481 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، ليصل مجموع الإصابات إلى 525924 حالة، فيما بلغت حصيلة للوفيات إلى 9233 حالة.

سلطنة عمان: إمدادات جديدة من لقاحات كورونا بدأت تسرع عملية التطعيم

من جانبه، قال مسؤول صحي حكومي في سلطنة عمان، إن إمدادات جديدة من لقاحات كورونا بدأت تسرع عملية التطعيم في السلطنة، وقال زاهر غسان العبري من المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العُمانية لوكالة «رويترز» للأنباء، إن «الوضع بدأ يتغير الآن حيث نحصل بانتظام الآن على مخزونات لقاح والحملة بدأت من جديد».

وأضاف العبري، أنه منذ أن بدأت السلطنة عملية التطعيم في مايو الماضي، قامت بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لنحو 15% من السكان المؤهلين لذلك، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».