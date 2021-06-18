ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 178.1 مليون إصابة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 178195929 إصابة، كما وصلت الوفيات إلى 3857794 حالة، وبلغت حالات الشفاء من الفيروس 162692674 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 150238 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، تسجيل 507 إصابات جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 150238 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1996حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 496004 حالة

وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل، أمس الخميس، تسجيل 74042 إصابة جديدة بالفيروس و2311 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17702630 حالة، وبلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 496004 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4253 إصابة و168 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2467643 حالة، ووصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 230792 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال رئيس بلدية العاصمة الروسية «موسكو»، سيرجي سوبيانين، أمس الخميس، إن وضع انتشار «كورونا» يتدهور بسرعة وبشكل غير متوقع، وإن المدينة على الأرجح تواجه سلالات جديدة من الفيروس أسرع انتشارا وأكثر شراسة.

وأضاف «سوبيانين» في تصريحات نقلها التلفزيون، أن المسؤولين يزيدون باطراد أعداد الأسرة في مستشفيات موسكو لعلاج تدفق محتمل لمرضى الفيروس، مشيرا إلى أن عدد الأسرة كاف في الوقت الراهن.

ارتفاع إجمالي الإصابت في الولايات المتحدة إلى 33327096 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، 11301 إصابة جديدة بالفيروس و335 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33327096 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 598301 حالة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، تعليمات لموظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية «كابول» بالعمل عن بعد، على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بـ«كورونا» بينهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، نيد برايس، إنه صدرت تعليمات لموظفي السفار بالعمل عن بعد، عائدا القرار إلى تفش ملحوظ للفيروس تسبب في مرض مسؤولين ووفاة موظف محلي بالسفارة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

واوضح برايس، إن 95% من الحالات في السفارة، هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح أو لم يأخذوا الجرعات الكاملة.

الولايات المتحدة تخصص 3.2 مليار دولار لدفع جهود تطوير حبوب مضادة لـ«كورونا»

وخصصت الولايات المتحدة، 3.2 مليار دولار لدفع جهود تطوير حبوب مضادة للفيروس والفيروسات الخطيرة الأخرى، التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وأعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن الاستثمار في برنامج جديد مضاد للفيروسات لتطوير عقاقير تعالج الأعراض التي تسببها الفيروسات الخطيرة مثل «كورونا».

بدورها، ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الامريكية، أن حبوب كورونا، والتي سيتم استخدامها لتقليل الأعراض بعد الإصابة، قيد التطوير ويمكن أن تبدأ في الوصول بحلول نهاية العام الجاري، وهي الآن في انتظار الانتهاء من التجارب السريرية.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها ستسمح بدخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 25 يونيو الجاري، شريطة إثباتهم تلقيهم «لقاح كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الوزارة الالمانية، أن رحلات الزيارة والرحلات السياحية، أصبحت متاحة مجددا للحاصلين على اللقاح، موضحة أنه يجب أن يكون حصول الوافدين على الجرعة الكاملة للقاحات قبل 14 يوما من موعد الوصول.

وأشارت الداخلية الألمانية، إلى أن القيود المفروضة على دخول القادمين من مناطق موبوءة بمتحورات جديدة من الفيروس ستظل سارية.

وعربيا، سجلت وزارة الصحة التونسية، حتى أمس الأول الأربعاء، 2379 إصابة جديدة بالفيروس و71 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 376691 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 13792 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في القارة الإفريقية إلى 136030 حالة

إفريقيا، قالت «المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض»، التابعة للاتحاد الإفريقي، إن إجمالي الإصابات المؤكدة في القارة، وصل حتى بعد ظهر أمس الخميس إلى 5108890 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 136030 حالة، بينما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 4558435 حالة.

وسجلت جنوب إفريقيا أعلى عدد لحالات الإصابة بـ«كورونا» في القارة عند 1774312 حالة، فيما سجل المغرب وتونس 524975 و374312 حالة على التوالي، حتى بعد ظهر أمس الخميس.