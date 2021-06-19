عاجل.. «همتي» يقر بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أقر المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عبدالناصر همتي، اليوم، بالهزيمة في الانتخابات التي شهدتها بلاده، أمس الجمعة، وبارك للمرشح المقرب من المرشد الإيراني، رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، فوزه في الانتخابات.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف المرشح الرئاسي الإيراني، محسن رضائي بخسارته في الانتخابات، مقدما التهنئة لـ«رئيسي» بفوزه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان أمير حسين قاضي زادة هاشمي، اعترف أيضا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وقدم التهنئة لإبراهيم رئيسي على فوزه، والذي لم يعلن رسميا حتى الآن.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الرئيس المنتخب معروف، وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وقال إنه تم انتخاب رئيس جديد لإيران من الدورة الأولى للاقتراع.

وحتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية، فيما أشارت وكالات الأنباء الإيرانية، إلى تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي.