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2874 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس البحر الأحمر

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس البحر الأحمر

كتب:

شاذلي عبدالراضي
08:45 ص | السبت 19 يونيو 2021
انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس البحر الأحمر

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس البحر الأحمر

يؤدي 2874 طالبًا وطالبة الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2021، اليوم، داخل 19 لجنة بمدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية السبعة بمدن محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». 

من جهته، أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، استعداد اللجان وجاهزية المقرات؛ لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية للامتحانات النظرية، والتي ستبدأ اليوم وتستمر حتى أول يوليو المقبل.

وأكد منير، تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تعمل على مدار اليوم والساعة؛ لمتابعة العملية الامتحانية بجميع لجان المحافظة لحل أي مشكلة تعوق الامتحانات، كما تم تشكيل غرف فرعية بالإدارات لسرعة رصد أي معوقات وإبلاغها للغرفة المركزية لحلها وإبلاغ الوزارة بها فورًا.

وأشار إلى جاهزية استراحات المعلمين المنتدبين من خارج المحافظة لأعمال الامتحانات على أعلى مستوى، كما تم التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة إجراءات الأمن والسلامة من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس التعليم الفني مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.

ووجه وكيل التعليم، رسالة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بضرورة توفير الجو الملائم لأبنائهم الطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات في هدوء وسهولة.

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