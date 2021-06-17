مسابقات وألعاب ترفيهية لتوعية الأطفال بأهمية المياه في البحر الأحمر

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في قرية النصر التابعة لمدينة سفاجا في محافظة البحرالأحمر، اليوم الخميس، عدة حملات لطرق الأبواب ولقاءات مجتمعية ضمن مبادرة حياة كريمة شملت أنشطة للتوعية عن طريق تنفيذ مسابقات ترفيهية وألعاب متنوعة تهدف لرفع الوعي بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

وقام فريق التوعية والعلاقات العامة بشركة مياه البحر الأحمر بتنفيذ تلك الحملة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة» كما تم تنفيذ ندوة تعريفيه لأهالي القرية وقادة الرأي في المشروع الذي يجري العمل به الآن لتوصيل شبكات المياه لقرية النصر في سفاجا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»

وتصل تكلفة المشروع التقديرية إلى 5 ملايين جنيه ويتضمن توصيل خطوط شبكة مياه للقرية وإنشاء خزان مياه سعة 500 م3 من مادة الـ GlS ومحطة رفع لضمان جودة مياه الشرب، وذلك للارتقاء بمستوى خدمات المياه في القرية، ولتحقيق خطط التنمية المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة».

وفي سياق آخر تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، وحدات بديل العشوائيات في حي الروضة للاطمئنان على الأسر التي تم تسكينهم والخدمات والمرافق التى تم توصيلها لهم، تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكدت المغربي أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتحقيق هدف نبيل، يتمثل فى توفير "حياة كريمة"، لأهالينا سكان المناطق العشوائية، مشددةً على ضرورة المتابعة الدءوبة من قبل الإدارات المختصة لهذه المشروعات بعد تسكينها، بهدف الحفاظ عليها.

وأضافت رئيس المدينة أن القيادة السياسية، وضعت ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياتها، ودائما ما تؤكد على ضرورة نقل أهالينا سكان هذه المناطق إلى مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة، وهذه هى أهم حقوق الإنسان التى نسعى لتوفيرها، وكان رئيس الجمهورية وما زال يتابع الموقف التنفيذى لهذا المشروع، ويوجه بأن يكون التنفيذ بالسرعة والجودة المطلوبتين.