تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية في إدارة مصر القديمة بلقاح كورونا

كشف ياسر أحمد، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، عن البدء في تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية العامة 2021 بلقاح استرازينكا، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، موضحا أنّ الإدارة كثّفت الاستعدادات المتعلقة بأعمال التطعيم للانتهاء منها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف ياسر، لـ«الوطن»، أنّه سيتم تطعيم نحو 500 معلم حتى الآن، موضحا أنّ أعمال التطعيم تستمر لمدة 4 أيام، وجرى تطعيم معلمي مدرسة الفسطاط الثانوية العسكرية، بالتنسيق مع المركز الطبى بعين الصيرة قطاع جنوب القاهرة.

وأوضح مدير إدارة مصر القديمة، أنّه جرى الاستعداد والتجهيز لاستقبال اللجنة الطبية في منطقة مصر القديمة لتطعيم جميع المشاركين بأعمال الثانوية العامة ضد فيروس كورونا، حيث جار تطعيم مدرسة مصر الثانوية بنين.

ولفت إلى أنّ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 تسير بصورة منتظمة حتى الآن، وجرى تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها في اللجان الامتحانية.

ولفت إلى التنسيق مع جميع المدارس للوقوف على مستجدات سير الامتحانات، حيث جرى توزيع أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين بالمدارس، مشددا على منع التجمعات للحفاظ على أرواح الطلاب والمعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّه سيتم تطعيم جميع مشرفي امتحانات الثانوية العامة 2021 بلقاح فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى جميع المعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أنّ أعمال التطعيم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأضافت الوزارة، أنّه سيتم عقد إمتحانات الثانوية العامة في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وأعمال التطعيم للمعلمين تتم في سبيل الحفاظ على الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم إعلان تفاصيل الامتحانات النهائية خلال الأسبوع الحالي، والاعتماد على تقنيات جديدة تحجم فرص تداول الأسئلة في اللجان الامتحانية.