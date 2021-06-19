«حياة كريمة» توعي 26 ألف سيدة ورجل وطفل بخطورة ختان الإناث بكفر الشيخ

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، مستجدات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمراة بالمحافظة، توعية 26 ألف سيدة ورجل وطفل بخطورة ختان الإناث بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس وشرح تعديلات قانون العقوبات الجديد.

ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، حملة طرق الأبواب بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس، تحت عنوان «احميها من الختان»، وذلك في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بإشراف الدكتورة أماني شاكر - مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

واستهدفت الحملة، قرى ك ابيانه والجزيرة الخضراء والقن وبرج مغيزل والقومسيون شرق وبرمبال وبريدعه ومنية المرشد وبني بكار وعزب الخليج ووقف بحري وقبلي وعزبة عمر ومعدية مهدي التابعين لمركز مطوبس المدرج ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وقد تمكنت الحملة من توعية 8456 سيدة و7993 رجلا و10734 طفلا، بإجمالي أكثر من 26 ألف موطن من خلال 5099 زيارة.

وتمكنت المشاركات في المبادرة من بنشر الوعي بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة، وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان. كما جرى تنفيذ لقاء مع 30 سيدة بقرية ابو دنيا مركز مطوبس؛ للتوعية القانونية حيث تحدثت فيه محامية مكتب الشكاوى عن التوعية بقانون تجريم ختان الإناث.

بينما نظمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي «الماموجرام» وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي، خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري، بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.