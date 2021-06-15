توقعات بارتفاع إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية إلى 7.8 مليون برميل

قالت إدارة «معلومات الطاقة» الأمريكية إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية الـ7 الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 38 ألف برميل يوميا في يوليو إلى حوالي 7.8 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وأضافت «معلومات الطاقة»، في توقعات شهرية أن أكبر زيادة من المنتظر أن تأتي من «بيرميان»، أكبر حوض منتج للنفط الصخري في البلاد، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بمقدار 56 ألف برميل يوميا إلى حوالي 4.66 مليون برميل يوميا وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

والزيادة المتوقعة في مجمل الإنتاج ترجع لحوضي بيرميان وأبالاشيا في حين من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في الأحواض الخمسة الأخرى أو يظل مستقرا.

ومن المتوقع أن يهبط الإنتاج في حقل باكن إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو 2020 .

وزاد المنتجون الأمريكيون نشاط الحفر مع صعود أسعار النفط إلى حوالي 70 دولارا للبرميل، فيما ارتفع عدد حفارات النفط والغاز في الولايات المتحدة لعاشر شهر على التوالي في مايو الماضي.

من جانبها، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس الاثنين، على إثر ترقب المستثمرين لنتائج الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية للحكومة الأمريكية.

ارتفاع سعر «خام غرب تكساس الوسيط» 17 سنتاً

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 17 سنتاً إلى 71.08 دولار للبرميل.وزاد سعر خام برنت القياسي بمقدار 22 سنتاً إلى 71.91 دولار للبرميل.

وسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول.، وارتفع «مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي» ‏‎7.71‎‏ نقاط، أي ‏‎0.18‎‏ % ‏ليغلق ‏‏عند ‏‎4255.15‎‏ ‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎104.72‎‏ نقاط، أي ‏‎0.74 ‎‏%، إلى ‏‏‎14174.14‎‏ نقطة، سجل مؤشر «داو جونز الصناعي» عند الإغلاق انخفاضاً بلغ ‏‎85.85‎‏ نقطة، أي ‏‎0.25‎‏ ‏‏%، ‏إلى ‏‏‎34393.75‎‏ نقطة.‏