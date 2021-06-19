تجديد حبس «جزار السلام» 15 يوما على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، تجديد حبس «مصطفى. ع» المعروف إعلاميا بـ«جزار السلام»، والمتهم بالتعدي بالضرب على السيدة «نجلاء. م» 43 سنة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى الواقعة.

التحقيق مع المتهم

وكشفت التحقيقات، مع المتهم «مصطفى. ع» 55 سنة المعروف إعلاميا بـ«جزار السلام»، والذي ظهر في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يعتدي بالضرب على سيدة، عن أن واقعة الضرب بحق السيدة نجلاء 43 سنة لم تكن الأولى لاعتداء المتهم على المجني عليها وأسرتها.

وقالت المجني عليها: إن المتهم استأجر محل ملك زوجها بالعقار المقيمين به لاستخدامه فى بيع العطارة، منوهة بأنه كان ملتزما مع زوجها في دفع القيمة الإيجارية، ولم تحدث حينها أي خلافات ولم يعتدي عليها بالضرب.

إيجار المحل الدخل الوحيد لأسرة المجني عليها

وتابعت نجلاء: «أن زوجها تعرض لوعكه صحية منذ فترة، ودخل على إثرها المستشفى وأجريت له جراحه في القلب، ومن وقتها وهو ملازم الفراش، ولم يتمكن من مباشرة عمله، فأصبح إيجار المحل الدخل الوحيد للأسرة، وأنها بعد مرض زوجها هي المسؤولة عن تحصيل الإيجار».

وأضافت: «أنها عندما طالبت المتهم بالإيجار ماطلها، بالإضافة إلى أنها شاهدت بعض التلفيات بالمحل، وبسؤاله كال لها السباب، بل واعتدى عليها بالضرب، فذهبت إلى قسم الشرطة وحررت له محضر، فذهب هو أيضا وحرر محضر ضدها وضد عددا من الجيران، الذي شهدوا ضده».

فيديو الواقعة

وأوضحت: أنها يوم الواقعة الأخيرة التي تم نشر الفيديو الخاص بها على «فيس بوك»، فوجئت به يطلب منها التنازل عن القضية، فعرفت منه أن محضر الضرب الذي حررته ضده، حكم عليه فيه بـ200 جنيه غرامة، و10 آلاف جنيه كتعويض، وعندما رفضت، تعدى عليها بالضرب وشدها من شعرها، وبعد نزوله من العقار، علمت أن طفلة بالعقار، صورت الواقعة، ونشر أحد الجيران الفيديو على فيس بوك، حتى حضرت المباحث، وألقت القبض عليه، بعد سؤالها وتحرير محضر ضده».

يشار إلى أنه بعد دخول المتهم إلى غرفة التحقيق، وواجهته النيابة العامة بالفيديو المنشور أنكر تعديه بالضرب على المجني عليها، موضحا أن السيدة التي يضربها في الفيديو هي زوجته، ولم تكن المجني عليها، لافتا إلى وجود بعض الخلافات بينهما، بسبب رغبتها في طرده من المحل، قبل انتهاء مدة التعاقد».