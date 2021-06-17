ضحية «جزار السلام»: «ضربني عشان عارف أن زوجي مريض وأولادي صغيرين»

قررت، أمس، النيابة العامة حجز جزار بالسلام على ذمة التحريات على أن يعرض على النيابة صباح اليوم، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر خلاله وهو يتعدى بالضرب على ربة منزل بسبب خلافات على إيجار محل.

رصد مقطع فيديو علي فيس بوك

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبالفحص تبين أن المجني عليها قد حررت من قبل محضرا بالضرب ضد المتهم في قسم شرطة النهضة، وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة جديدة لتعدي المتهم على المجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بينه والمجني عليها بسبب إيجار محل ملك زوجها.

ضحية جزار السلام: المتهم دمر المحل مصدر رزقنا الوحيد

وقالت ضحية جزار السلام وتدعى «نجلاء م»، 43 سنة، ربة منزل، لـ«الوطن»، إن المتهم استأجر من زوجها محلا أسفل العقار المقيمين به في مساكن أطلس بمنطقة النهضة لاستخدامه في الجزارة، وقبل فترة تعرض زوجها «سمير»، 48 سنة، لوعكة صحية، دخل على أثرها المستشفى، وأجريت له عمليه في القلب ومن وقتها وهو لا يعمل.

تقول «نجلاء» إن المتهم استغل مرض زوجها وصغر سن أبنائها الثلاثة والذي يبلغ عمر أكبرهم 16 سنة، وأحدث بعض التلفيات في المحل وامتنع عن دفع الإيجار الذي أصبح بالنسبة لهم مصدر دخلهم الوحيد، لافتة إلى أنها طالبت المجني عليها كثيرا بالإيجار فكان يعتدى عليها بالضرب.

ضحية جزار السلام: ضربني بعد تغريمه 10 آلاف جنيه

حررت المجني عليها محضرا بواقعة ضربها، بالإضافة إلى إقامتها دعوى قضائية لإتلاف المحل وعدم دفع الإيجار، وجرى الحكم على المتهم بتغريمه 200 جنيه و10 آلاف جنيه تعويض، «يوم الثلاثاء فوجئت بالمتهم بيكسر باب شقتنا ويعتدى علي بالضرب».

طفلة وثقت الواقعة بهاتفها المحمول

تقول المجني عليها، إن طفلة مقيمة في العقار نفسه، تمكنت هي وخالها من تصوير واقعة الضرب بهاتفها المحمول، ثم نشرت مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.