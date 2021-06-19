مأموريات لضبط حنين حسام بعد اتهامها في «الاتجار بالبشر»

صرح مصدر أمني، بأن البحث عن المتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، ما زال مستمرا لضبطها وإحضارها، تنفيذا للأمر الصادر من محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامها مع مودة الأدهم وآخرين فى قضية الإتجار بالبشر، عن طريق استغلال الأطفال والفتيات القُصر، في فيديوهات مخلة، من أجل تحقيق ربح مادي.

حنين حسام ستظل هدفا للشرطة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن المتهمة حنين حسام ستظل هدفًا للشرطة، طالما أنها تعمدت مخالفة قرار المحكمة الصادر بالضبط والإحضار لها أمام محكمة الجنايات في قضية الإتجار بالبشر، الذي صدر بتاريخ 18 أبريل الماضي.

حنين ستخضع للحبس على ذمة القضية في حالة القبض عليها

وتابع، بأنه في حالة القبض عليها سيجري حبسها على ذمة القضية، حتى يوم النطق بالحكم المُحدد له يوم 20 يونيو المقبل، وهو يوم الحسم في القضية، إما بتبرأة أو إدانة المتهمة، هي ورفيقتها مودة الأدهم المحبوسة على ذمة ذات القضية، وفي حالة الإدانة سيتم ترحيل المتهمة إلى السجن، لحين استكمال إجراءاتها القانونية أمام الجهة القضائية التي يحق لها نظر الطعن على الحكم، وهي محكمة النقض.

وخلال الجلسة الماضية، تغيبت فتاة «التيك توك» حنين حسام، وكذلك أهلها، عن حضور جلسة محاكمتها بمقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، لاتهامها بالاتجار بالبشر.

وشهدت الجلسة الماضية أيضا، إحضار المتهمة مودة الأدهم من محبسها، فيما تغيبت «حنين»، وحضر المحامي الخاص بها، وطلب دفاع مودة الأدهم، إخلاء سبيلها بأي كفالة مالية، كما طلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من حكم محكمة الجنح الاقتصادية المُستأنفة، والذي قضى ببراءة «حنين» مما نُسب إليها، وبتغريم مودة 300 ألف جنيه، في قضية الفيديوهات المُخلة.