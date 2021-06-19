الكنيسة تنشط السياحة بالصلاة.. قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية بالغردقة

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المساهمة في جهود الدولة لتنشيط السياحة في المدن الساحلية، وقررت إقامة قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية بأحد كنائس مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

تفاصيل قداس الصلاة باللغة الإنجليزية

وأعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، في بيان لها، أنه «نظرا لطبيعة محافظة البحر الأحمر كونها محافظة ساحلية جاذبة للسياحة الأجنبية، فقد بدأت الكنيسة تحت رعاية الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر في إقامة قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية بأحد كنائس مدينة الغردقة».

وأضافت المطرانية: يأتي هذا كفرصة للسياحة الوافدة إلى المدينة للمشاركة في صلوات القداس باللغة الإنجليزية، إلى جانب الأجانب المقيمين بالمدينة وأيضا لخدمة أبناءنا من الجالية المصرية المقيمة بالخارج، والتي تتواجد بمدينة الغردقة لقضاء إجازاتهم السنوية.

وكشفت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر كذلك إعداد الكنيسة «خولاجي» باللغة الإنجليزية واللغة الروسية.

و«الخولاجي» هو «كتاب الصلوات»، وكان أصلا يحوي كل الصلوات بما فيها إقامة الأسرار الأخرى، لكنه أقتصر أخيرا على صلوات الإفخارستيا بما فيها رفع بخور عشية وباكر.

دعوات الكنيسة لتنشيط السياحة

وسبق ودعت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية المصريين بالخارج لتنظيم رحلات سياحية لمصر للاستمتاع بعظمة تاريخها وسحر طبيعتها، وأرجعت ذلك بحسبما قالت إلى إنه يأتي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.

وأكدت الكنيسة في بيان لها: أن العالم كله يعرف قيمة وقامة مصر التي تلاقت وتواصلت على أرضها الحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية وصولا إلى العصر الحديث.

ودعت الكنيسة، المصريين المقيمين بالداخل ممن لديهم خطط وبرامج لرحلات ترفيهية وسياحية للدول الخارجية، إلى الاتجاه للسياحة الداخلية.

وتابعت الكنيسة: مصر التي باركها الله بزيارة العائلة المقدسة وهو صاحب وعد البركة لها القائل: مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ.