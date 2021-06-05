الكنيسة تتحدى كورونا وتقرر تنظيم الموالد القبطية في الأديرة

قرر عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحدي العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنظيم الموالد القبطية في الأديرة خلال الفترة الحالية، بناء على التفويض الممنوح لهم من قبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الوضع الوبائي بكل منطقة.

الإجراءات الاحترازية خلال الموالد القبطية

والموالد التي أعلن عن تنظيمها تقع جميعها في محافظات الصعيد، وهي التي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، عن وفاة ما نسبته 1% من كهنة ورهبان وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وسمح المطارنة والأساقفة بالزيارات للأديرة التي تقام فيها الموالد والمبيت أيضا، إلا أنهم شددوا في بيانات رسمية على ضرورة الاهتمام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالدير حرصا على سلامة الجميع.

خريطة الموالد القبطية

وجاءت خريطة الموالد القبطية التي أعلن عن تنظيمها، كالتالي:

- مولد العذراء في دير الجنادلة: حيث أعلن الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس دير العذراء بدير الجنادلة للأقباط الأرثوذكس في مركز الغنايم بأسيوط، عن الاحتفال بعيد العذراء «حالة الحديد» بدير العذراء بدير الجنادلة خلال الفترة من 13 إلى 28 يونيو الجاري، مشيرًا في بيان له، إلى أنه يوجد بالدير جميع إمكانات الإقامة اليومية وكذلك القداسات والمعمودية، وستكون أتوبيسات الكنيسة في خدمة جميع الزوار الراغبين في أخذ بركة السيدة العذراء.

- نهضة القمص يسي ميخائيل: وهي النهضة الروحية التي بدأتها منذ الثلاثاء الماضي إيبارشية طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، بمناسبة عيد القديس القمص يسي ميخائيل والتي ستستمر حتى 10 يونيو الجاري، وقال الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية، إن القداس الإلهي خلال أيام النهضة يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا كل يوم، فيما تبدأ العشية خلال أيام النهضة في تمام السابعة مساءا، يليها تطيب جسد القديس القمص يسي ميخائيل والدورة، وتبدأ الصلوات ليلة العيد الموافق 9 يونيو الجاري في العاشرة مساءً وتنتهي بالقداس الإلهي الذي يبدأ الساعة السابعة صباحا.

- مولد العذراء بجبل الطير: حث أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، عن إقامة مولد العذراء بدير جبل الطير، كالمعتاد سنويا، مشيرة إلى أن الزيارة مفتوحة للجميع لنوال البركة، وللتبرك من زيارة المغارة المقدسة التي آوت إليها العائلة المقدسة عند رحلة الهروب لأرض مصر، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بإقامة خيام أو باعة في أرض الاحتفالات، مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

- مولد دير الملاك ميخائيل بأخميم: أعلن عن الاحتفال بعيد الملاك ميخائيل، خلال الفترة من 13 إلى 19 يونيو الجاري مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

- مولد العذراء بجبل درنكة: حيث أعلنت إيبارشية أسيوط، الاستمرار في إقامة مولد السيدة العذراء بجبل درنكة خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرة في بيان لها أنه بدأ حجز غرف الإقامة بالدير من الثلاثاء الماضي حتى 15 يوليو المقبل، موضحة أن الذي لا يقوم بحجز غرف الإقامة في هذه الفترة سيقوم الدير بتسكينها إلى أسرة أخرى حيث أن الذين يطلبون البركة بالمبيت خلال هذه الفترة كثيرون جدًا.