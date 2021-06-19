مجلة الكرازة: البابا تواضروس يشيد بإنجازات القيادة السياسية والحكومة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صدور عدد جديد من مجلة الكرازة، «الناطق الرسمي باسمها»، حيث يحمل غلاف العدد الجديد صورتين للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعددًا من مطارنة وأساقفة الكنيسة، الأولى خلال صلوات تدشين كاتدرائية دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة والثانية مع مجامع رهبان أديرة الأنبا توماس وماربقطر والأنبا موسي الأسود.

البابا يكتب عن «صحة الوطن»

وجاءت افتتاحية العدد بقلم البابا تواضروس الثانى تحت عنوان «صحة المواطن وصحة الوطن»، حيث استعرض البابا انجازات وجهود القيادة السياسية والحكومة المصرية فى المجال الطبى بالنسبة للأفراد والتنموى بالنسبة للمجتمع من خلال مفهومين متكاملين على مستويين بنحو:

أولاً: على مستوى المواطن:

إذ أبرز البابا فى أثنى عشر نقطة الخطوات المتخذة:

١- المبادرات الرئاسية فى الكشف على الأمراض المزمنة.

٢- إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الكبرى.

٣- القضاء على فيروس سي.

ثانيًا: على مستوى الوطن:

أوضح البابا أن صحة الوطن إنما تعنى قوته وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات وهو الذي استطاع الشعب المصري الواحد بقواته المسلحة وشرطته الوطنية وبفضل القيادة السياسية الواعية والحكيمة عمله وهو ما انعكس جليًا فى ملامح عديدة منها:

١- فتح شرايين الخير فى إنشاء وإضافة شبكة من الطرق والشوارع والكبارى والجسور التى هى الخطوة الأولى لنجاح كل مشروعات التنمية.

٢- القضاء على العشوائيات وتوفير مساكن راقية ومجهزة ومتكاملة الخدمات.

٣- إنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والتى هى فخر كل مصرى.

مقالات مجلة الكرازة

أما عن المقالات فكتب الأنبا باخوميوس عن عمل الروح القدس فى الكنيسة تحت عنوان «الروح القدس والتعليم الكنسى».

وحول الفاعلية فى الحياة الروحية وتأثيرها على الإنسان جاء مقال الأنبا بنيامين بعنوان «ديناميكية الحياة الروحية»، بينما تحدث الأنبا سرابيون عن مفهوم «الإنجاب بالتبنى» والرأى الكنسي بخصوصه بمقاله الذى حمل ذات العنوان.

وفى سياق متصل أشار الأنبا تكلا إلى عددٍ من المبادئ فى الخدمة بمقاله بعنوان «مبادئ وأسس الخدمة».

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.