42 ألف طالب يؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية بأسيوط

بدأ اليوم 42 ألف طالب بالدبلومات الفنية «صناعي، تجاري، زراعي»، فى محافظة أسيوط امتحانات نهاية العام الدراسى 2021 وتنتهى الخميس 1يوليو المقبل، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية، اليوم، وسط تطبيق إجراءات إحترازية ووقائية باللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها 130 لجنة على مستوى المحافظة بواقع( 57 لجنة تعليم صناعي، 49 لجنة تعليم تجاري و24 لجنة تعليم زراعي.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الإنتهاء من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن المنتدبين إقامة كريمة، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة كما تم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة، وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وفى سياق متصل، أضاف محمد إبراهيم دسوقى وكيل المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاستة مشيرا إلى أن أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات «الصحة –المياه- التموين- الأمن- لحماية المدنية»، كلا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

ومن جانبه، أكد محمد النمر مدير عام التعليم الفنى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات التعقيم اليومية للجان قبل وبعد الإمتحان ، كما تم وضع ملصقات ولوحات استرشادية تحتوى على الاجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا وذلك بكل لجنة وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الإلتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وكذلك التأكد من إرتداء الجميع للكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان يذكر أن عدد من لهم حق أداء إمتحان الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 42 ألف و121 طالب وطالبة