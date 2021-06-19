انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية وسط إجراءات احترازية مشددة

يؤدى 33ألف و269 طالب وطالبة، امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، اليوم، السبت، أمام 132 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن محافظة الغربية.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتعليمات مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات حرصا على سلامة الجميع خلال الامتحانات.

وأوضح أن المديرية استعدت بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية، وهناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل جميع اللجان، وتوفير المطهرات والكمامات .

وأشار إلى أن كل إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة، تضم غرفة عمليات إلى جانب غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلة طارئة.