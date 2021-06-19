«التعليم» تصدر تعليمات مشددة للمديريات بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية، بالتزامن مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2021، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المسؤولين المسموح لهم بدخول مقرات لجان سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية من غير أعضاء لجنة سير الامتحان، وهم:

*‏وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

*المحافظ.

*نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني.

*رئيس امتحانات الدبلومات الفنية.

*نائب رئيس امتحانات الدبلومات الفنية.

*رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.

*مشرفو عموم الامتحانات بجميع التخصصات.

*مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

*مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

*مديري الإدارات التعليمية بالمديريات.

*مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة الامتحانية.

*رؤساء ووكلاء لجان الإدارة.

‏*اللجان المكلفة بخطابات معتمدة.

وفي سياق متصل، حرصت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية، بجانب الاهتمام بقياس درجة حرارتهم، وتخصيص غرف عزل في المدارس لعزل أي طالب مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بالقاهرة، إن المديرية خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الامتحانات، موضحا أنه تم تسليم جميع الإدارات التعليمية المطهرات والكمامة لتوزيعها على الطلاب، مؤكدا أنه تم تسليم أوراق الإجابات في موعدها المحدد، وتسيير الامتحانات بصورة منتظمة في ساعتها الأولى.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على كل رئيس مركز من المراكز التابعة للمديرية، أن يقوم بتجهيز احتياجاته أثناء الصندقة وتحضير سيارة مغلقة لنقل صناديق الأسئلة من المطبعة السرية إلى المراكز، تصحبها سيارة نجدة وسيارة شرطة لتأمين عملية النقل.

وتابع مدير التعليم الفني، أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن متابعة سير أعمال الامتحانات.